Компания Metsä Wood ищет 200 работников для нового фанерного завода в Пярну

В конце 2018-го гожа в Пярну откроется фанерный завод Metsä Wood, на который уже в феврале планируют нанять 26 работников. К августу число сотрудников увеличится до 90. Metsä Wood ищет работников на производство, инженеров и других специалистов.

”Для того, чтобы запустить завод на полную мощность, нам нужно около 200 работников”, — сказал руководитель фанерного завода Каарел Тали.

”Мы ждем людей, которые ценят стабильность и современные условия труда. Мы ищем специалистов на должности планировщика производства, инженера по качеству и прораба, однако большая часть мест отведена для рабочих производства. Мы обеспечим своим сотрудникам первоклассное обучение, и поэтому отсутствие опыта работы на производстве не является преградой. Опираясь на наш опыт, могу сказать, что работа на производстве хорошо подходит как мужчинам, так и женщинах, поэтому мы призываем всех подавать заявки”, — объяснил Тали.

Компания Metsä Wood осуществляет поиск работников при сотрудничестве с бюро по набору персонала Tammiste, Manpower OÜ и Эстонской кассой по безработице. Для того, чтобы подать заявление о работе, надо связаться с компанией Manpower или зайти на сайт Metsä Wood.

Краеугольный камень фанерного завода Metsä Wood был заложен в августе этого года, и новый завод начнет производство в конце 2018-го года. Строительство фанерного завода в Пярну — это часть инвестиционной программы на 100 млн евро, которую Metsä Woodопубликовал в июне 2016-го года. Программу будет претворять в жизнь в период 2017–2019.