Компания Jysk открыла свой первый магазин в Ляэнемаа

Сегодня, 4 мая, в торговом центре Rannarootsi в Хаапсалу распахнул двери магазин международной сети товаров для дома Jysk. Это уже девятый в Эстонии и тридцатый в Прибалтике магазин основанной в Дании розничной сети.

Компания Jysk инвестировала в строительство занимающего 1100 квадратных метров магазина свыше 350 000 евро. В открывшемся магазине работают 10 человек.

По словам исполнительного директора Jysk в Прибалтике и Беларуси Даце Зундуре, розничная сеть видит в Ляэнемаа существенный потенциал и планирует продолжить расширение в стране. ”Статистика продаж нашего интернет-магазина показывает, что интерес жителей западной Эстонии к Jysk неизменно высок, и, открывая новый магазин именно здесь, мы хотим быть ближе к клиентам. Открытие магазина в Хаапсалу является важной частью нашей стратегии обновления существующих магазинов и расширения сети — уже в этом году мы планируем открыть в Эстонии еще один магазин”, — сказала Зундуре.

Вдохновленный скандинавским дизайном и стилем жизни магазин Jysk в Хаапсалу предлагает посетителям различные товары для дома — от обстановки для спальных комнат, постельного белья и аксессуаров до широкого ассортимента садовой мебели.

По словам представителя центра Rannarootsi Лисси Лодесон, Jysk в Хаапсалу ждали давно. ”Нам очень приятно, что Jysk открыл свой первый в Ляэнемаа магазин именно в торговом центре Rannarootsi. Ассортимент магазина охватывает не представленные ранее сегменты товаров и обеспечивает покупателям более широкий выбор. Арендаторы и клиенты центра очень ждали этого события — мы отмечаем значительное оживление по поводу открытия магазина Jysk”, — сказала Лодесон и добавила, что в результате строительных работ и работ по реорганизации, имевших место в начале года, теперь центр Rannarootsi полностью готов.

По случаю открытия нового магазина до этого воскресенья Jysk предлагает более низкие цены, множество сюрпризов и приятную музыку от известных диджеев. Завершение работ в торговом центре ознаменует запланированный на 6 мая масштабный семейный день, где среди прочих выступят Иво Линна, Антти Каммисте и Владислав Коржец.