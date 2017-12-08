Компания Inter Cars открыла четвертое представительство в Эстонии

Нотированная на польской бирже компания Inter Cars открыла в Таллинне второе представительство – на этот раз в Ласнамяэ, по адресу Петербури теэ, 90F. Инвестиции крупнейшего в Центральной и Восточной Европе импортера автозапчастей составили около 70 000 евро.

За год по франшизе было открыто четыре представительства Inter Cars в Эстонии, из них 2 в Таллинне, 1 в Пярну и 1 в Нарве. Скоро откроется представительство в Тарту. Покрывающая всю Эстонию торговая сеть обеспечивает работой более чем 50 сотрудников.

”Примерно за год мы смогли открыть представительства по всей Эстонию, что было необходимым условием для выхода на рынок с высокой конкуренцией”, — сказал член правления Inter Cars Eesti Вадим Шкатов. ”Благодаря складскому помещению площадью 1200 кв.м. мы сможем с комфортом обслуживать район Ласнамяэ, где проживает 120 000 человек”.

По словам руководителя представительства Inter Cars в Ласнамяэ Марека Андреса, франшиза помимо известного бренда обеспечивает и современные бизнес-решения. ”Программное обеспечение само постоянно заказывает на склад самые популярные товары. Такая частично автоматизированная логистика позволяет нам очень эффективно работать с достаточно небольшим складом и избавляет от простоя”.

”Я имею 18-летний опыт работы в различных предприятиях в этой сфере, и сотрудничество с Inter Cars кажется единственным правильным путем, которым нужно идти дальше. У меня есть хорошая команда профессионалов, а у Inter Cars — большой и качественный ассортимент с прекрасной системой доставки, что на сегодняшний день очень важно, потому что работающих только по предзаказу онлайн-магазинов на эстонском рынке уже слишком много”, — добавил Марек Андрес.

По словам Вадима Шкатова, 60% рынка запчастей поделены между тремя-четырьмя крупными компаниями, и клиентами Inter Cars должны стать именно оставшиеся 40% — примерно 3000 небольших автомастерских. ”Наша цель заключается в том, чтобы стать ведущим в Эстонии продавцом запчастей и оборудования как для маленьких мастерских, так и для сельскохозяйственных предприятий”, — добавил Шкатов.

Каталог Inter Cars насчитывает свыше полутора миллионов артикулов. Благодаря наличию главных складов в Польше и в Риге большинство заказываемых товаров доставляется клиентам в течение всего 24 часов. Inter Cars уже давно работает в других странах Балтии: в Литве 10 лет и в Латвии 7 лет.

Inter Cars импортирует не только обычные автомобильные запчасти, но и оборудование для гаражей, детали и принадлежности для мотоциклов, грузовых машин, прицепов и полуприцепов, а также автобусов. Основной целевой группой в бизнес-модели для стран Балтии являются мелкие авторемонтные мастерские.

Inter Cars продает продукцию всемирно известных брендов Bosch, Sachs, Valeo, SKF, Lemförder, Castrol, Mobil и др.