22.01.2019, 19:50

Компания Inbank AS приобрела стопроцентную долю в дочернем предприятии Inbank Liising AS


rus.delfi.ee
EST
Börsil on esimene kauplemispäev Inbanki võlakirjadele
Börsil on esimene kauplemispäev Inbanki võlakirjadeleFoto: Rauno Volmar

Сегодня, 22 января, вступил в силу договор, согласно которому компания Inbank AS приобрела у Fairown Finance OÜ 20-процентную долю предлагающего полную услугу аренды пользования предприятия Inbank Liising AS, став в результате сделки единственным собственником предприятия, сказано в пресс-релизе.

По словам председателя правления Inbank Яна Андресоо, основной целью сделки было улучшить фокус Inbank Liising и стандартизировать продукты. ”Мы хотим развивать свои продукты на международном уровне и посчитали, что в качестве единственного собственника достичь такой цели проще”, — сказал Андресоо.

”В начале сотрудничества мы договорились о партнерстве продолжительностью в три года, и в этом году пришло время строить планы на будущее. Мы благодарим Fairown Finance за плодотворное сотрудничество в области развития решений финансирования предприятий. Мы с удовольствием отмечаем, что сотрудничество наших компаний продолжится и в будущем”, — пояснил Андресоо.

Inbank Liising был основан в апреле 2016 года с целью предлагать предприятиям полную услугу аренды пользования, включающую в себя лизинг, обслуживание и страхование необходимого для бизнеса оборудования. ”Предприятия все чаще предпочитают приобретать оборудование — от компьютеров до сельскохозяйственной техники — при помощи полной услуги аренды пользования, поскольку таким образом не нужно беспокоиться о страховании или о позднейшей продаже оборудования. Поэтому мы хотим предлагать привлекательные лизинговые решения, способные поддержать рост и в секторе финансирования бизнес-клиентов”, — отметил Андресоо.

В 2018 году портфель кредитов Inbank Liising достиг 1,9 миллиона евро, и предприятие заработало 70 000 евро прибыли.

Начавший деятельность в качестве банка в 2015 году Inbank предлагает услуги через свой интернет-банк и партнерскую сеть. Inbank действует на рынках Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Международные сбережения также привлекаются из Германии и Австрии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии