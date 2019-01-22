Компания Inbank AS приобрела стопроцентную долю в дочернем предприятии Inbank Liising AS

По словам председателя правления Inbank Яна Андресоо, основной целью сделки было улучшить фокус Inbank Liising и стандартизировать продукты. ”Мы хотим развивать свои продукты на международном уровне и посчитали, что в качестве единственного собственника достичь такой цели проще”, — сказал Андресоо.

”В начале сотрудничества мы договорились о партнерстве продолжительностью в три года, и в этом году пришло время строить планы на будущее. Мы благодарим Fairown Finance за плодотворное сотрудничество в области развития решений финансирования предприятий. Мы с удовольствием отмечаем, что сотрудничество наших компаний продолжится и в будущем”, — пояснил Андресоо.

Inbank Liising был основан в апреле 2016 года с целью предлагать предприятиям полную услугу аренды пользования, включающую в себя лизинг, обслуживание и страхование необходимого для бизнеса оборудования. ”Предприятия все чаще предпочитают приобретать оборудование — от компьютеров до сельскохозяйственной техники — при помощи полной услуги аренды пользования, поскольку таким образом не нужно беспокоиться о страховании или о позднейшей продаже оборудования. Поэтому мы хотим предлагать привлекательные лизинговые решения, способные поддержать рост и в секторе финансирования бизнес-клиентов”, — отметил Андресоо.

В 2018 году портфель кредитов Inbank Liising достиг 1,9 миллиона евро, и предприятие заработало 70 000 евро прибыли.