Компания GSK занимается в Эстонии научно-исследовательской работой уже 25 лет

GlaxoSmithKline Eesti (GSK) занимается в Эстонии научно-исследовательской работой с 1992 года. За последние 10 лет посредством клинических исследований лекарственных препаратов компания GSK инвестировала в Эстонию более 30 миллионов евро. В 2016 году объем научно-исследовательской деятельности GSK в Эстонии составил 2,6 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе GSK Eesti.

”Первое исследование вакцины компания GSK провела в 1992 году, вслед за чем было проведено несколько исследований препаратов для лечения респираторных заболеваний”, — комментирует руководитель клинических исследований компании GSK Eesti Кайдо Вярбу. ”Несмотря на то, что в 90-е годы в фокусе внимания были проекты в области терапии респираторных заболеваний, состоялись и первые исследования противораковых биологических лекарственных препаратов, а также исследования лекарств для терапии заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний. С начала века, когда объединились компании GlaxoWellcome и SmithKlineBeecham, и по сегодняшний день в Эстонии проведено более 120 лекарственных исследований”, — разъясняет Вярбу.

”В 1992 году вместе с доктором Сирли Меристе я провел свое первое лекарственное исследование. В то время ни мы, ни другие о клинических исследованиях особо ничего не слышали — в Советском Союзе вакцины и лекарства в исследованиях ”не нуждались”. Однако, несмотря на скептицизм, который в те времена царил в медицинских сообществах Эстонии, нам хватило смелости, желания и мотиваций”, — вспоминает о проведении исследования вакцины производства SmithKlineBeecham, компании-предшественника GSK, профессор Ирья Лутсар. ”Сегодня в Эстонии проводится множество клинических исследований — создана инфраструктура, эти исследования поддерживает большинство врачей. И хотя Эстония не может быть местом проведения объемных исследований с множеством заболеваний, наши успехи и трудолюбие компенсируют наши небольшие размеры”, — признает Лутсар.

В течение многих лет компания GSK организовывала исследовательские проекты в различных областях лечения, таких как пульмонология, аллергии, гипертензия, дислипидемия, эпилепсия, мигрень, отказ от курения, септический шок, ВИЧ, нарушения сердечного ритма и инфаркт миокарда, генитальный герпес, диабет, болезнь Альцгеймера, а также депрессия, заболевания предстательной железы, болезнь Крона и болезнь Паркинсона. ”В организации клинических исследований вакцин компания GSK была в Эстонии первопроходцем и лидером”, — добавил Вярбу.

В прошлом году GSK провела в Эстонии 17 клинических исследований в сферах вакцин, пульмонологии, онкологии и аутоиммунных заболеваний. Ежегодно в проведении исследований принимают участие примерно 2500 человек. В 2015 году в Эстонии в исследованиях GSK участвовали 3600 человек, а в 2016 — 2400 участников. За последние 5 лет через проведение лекарственных исследований GSK инвестировала в Эстонию более 13 миллионов евро, что условно можно считать одной из альтернатив экспорта медицинских услуг. Исследования проводятся при сотрудничестве медицинских учреждений Эстонии, для участия в них привлекают местных пациентов. Объектом экспорта являются данные, собранные в ходе исследований.

Благодаря научным исследованиям получают новую информацию и заболеваниях и о других проблемах здоровья, а также об их лечении. Исследования проводятся в больницах, университетах, центрах семейных врачей и других учреждениях здравоохранения. Руководство исследовательской командой осуществляет врач или научный работник. Участники клинических исследований играют важную роль в исследовании и разработке новых лекарств. Перед началом проведения клинические исследования рассматриваются комитетом по этике, в задачи которого входит ознакомление с клиническим исследованием и обеспечение безопасности и защиты прав участвующих в исследовании добровольцев. С исследованием также знакомится и делает свои предписания Департамент лекарственных средств, который на основании результатов исследования решает, выдать разрешение на использование лекарственного препарата или нет.

GSK — одна из ведущих в мире фармацевтических и биотехнологических фирм, деятельность которой основана на научной разработке и исследовании вакцин. Штаб-квартира предприятия находится в Лондоне, а представительства расположены более чем в 150 странах по всему миру. В Эстонии концерн представляет компания GlaxoSmithKline Eesti OÜ, которая в 2017 году отмечает 25-летие своей деятельности. GSK и связанные с ней предприятия занимаются клиническими лекарственными и научными исследованиями многие годы. Научно-исследовательскими разработками новых рецептурных лекарств, вакцин и потребительских товаров в концерне занимаются 13 000 человек. Дополнительную информацию о деятельности и о клинических исследованиях GSK см. на сайте GSK Eesti.