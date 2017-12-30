Компания EVR Cargo продлила коллективный договор с железнодорожниками и машинистами

Вчера председатель правления эстонского железнодорожного предприятия EVR Cargo Рауль Тоомсалу, председатель профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров и председатель профсоюза машинистов Эстонии Райво Помм подписали соглашение о продлении коллективного договора на 2018 год, значится в пресс-релизе.





”Я благодарю председателей профсоюзов Олега Чубарова и Райво Помма, а также доверенных лиц за вклад в успех переговоров о продлении коллективного договора. В центре внимания переговоров была заработная плата, также обсуждались и возможности для самообразования работников. Для EVR Cargo уходящий год был успешным, поскольку мы из убытков достигли прибыльности, большую роль в этом сыграли приверженные и лояльные работники, и я благодарю их за это”, — сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

”Переговоры прошли в атмосфере взаимной поддержки и понимания. Всегда есть те, кто больше выигрывают от переговоров, но приятно признать, что по некоторым позициям был найден общий язык и можно быть довольным достигнутым соглашением”, — пояснил доверенное лицо Андрус Кадай.

Продленный коллективный договор был изначально заключен с Эстонским профсоюзом железнодорожников в 2014 году и с Эстонским профсоюзом машинистов в 2016 году.

EVR Cargo является ведущим эстонским железнодорожным предприятием, основным направлением бизнес-деятельности которого являются грузовые перевозки, ремонт локомотивов и вагонов, а также сдача вагонов в аренду. В компании работают 650 человек.