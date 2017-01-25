Компания Endover Kinnisvara пожертвовала нуждающимся детям свыше 14 000 евро

Фирма Endover Kinnisvara пожертвовала детским благотворительным организациям 14 275 евро. Покупатели сами выбирали благотворительный фонд, которому компания жертвовала 1000 евро с каждой проданной в декабре квартиры.

Благотворительная кампания была направлена прежде всего на организации, работающие с детьми и подростками, и покупатели квартир могли выбрать один из трех фондов: Minu Unistuste Päev SA, Dharma SA и MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm. Помимо этого, детям пожертвовали деньги, предусмотренные на рождественские подарки для работников предприятия, и провели в Facebook опрос, в котором за каждый голос добавляли один евро.

”Мы хотели отметить хорошие результаты продаж благотворительностью, оказав помощь тем, кто на самом деле в ней нуждается, — сказал член правления Endover Kinnisvara Роберт Лауд. — Мы с нашими сотрудниками сделали одно большое доброе дело для самых маленьких членов общества. У работников Endover много детей, поэтому помощь детям нам особенно близка”.

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По словам патрона SA Dharma Урмаса Сыырумаа, он был приятно удивлен, получая пожертвования. ”Когда я узнал, что Dharma пожертвуют свыше 5000 евро, это сразу меня взбодрило. Каждая новая инициатива, которая привлекает внимание общественности к благотворительности, всячески приветствуется. Меня всегда радует помощь детям”, — сказал Урмас Сыырумаа.

По словам исполнительного руководителя MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm и травматерапевт Майре Рийси, самой большой радостью для детей, переживших горе или трагедию, является возможность снова смеяться, мечтать и чего-то желать. ”Благодаря этому пожертвованию, мы сможем на одних выходных покрыть расходы на питание и проживание 40 детей. Мы работаем уже 22 года и помогли более 1000 детей — по словам самих подростков, наша деятельность дарит им много сил, в которых они нуждаются в тяжелые времена. Мы очень благодарны за пожертвования”.

”К сожалению, у благотворительных организаций в Эстонии очень мало средств, к тому же, они конкурируют между собой, поскольку государство маленькое”, — сказала соучредитель Minu Unistuste Päev SA Марианне Брун. ”Это хорошо, что фирмы стараются найти деньги, чтобы поддержать деятельность благотворительных организаций. Minu Unistuste Päev SA помогает тяжело и хронически больным детям воплотить их мечты в жизнь, на что в этот раз нам пожертвовали почти 7000 евро”.

Дополнительную информацию о благотворительных организациях можно найти здесь:

- Minu Unistuste Päev SA — www.minuunistustepaev.ee/et

- Dharma SA — www.dharma.ee/et

- MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm — www.lastekriis.ee/

Endover Kinnisvara (www.endover.ee) — основанная в 1995 году группа предприятий, действующая в сферах управления инвестициями в недвижимость и развития недвижимости в Эстонии и за рубежом. Компания обладает 21-летним опытом в перестройке зданий и возведении новостроек. В настоящее время компания строит в центре Таллинна и прилегающих районах 13 зданий.