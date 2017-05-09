Компания Edelaraudtee готова самостоятельно финансировать ремонт отрезка Пярну-Лелле

Компания Edelaraudtee Infrastruktuuri AS выразила готовность самостоятельно изыскать средства в объеме 17 миллионов евро на проведение капитального ремонта железнодорожного пути Лелле-Пярну. Отсутствие ремонта этого отрезка грозит прекращением железнодорожного сообщения с Пярну, как это произошло в случае с Хаапсалу.

По словам главы Edelaraudtee Infrastruktuuri AS Райна Каарьяса, высказанная правительством мысль о непредоставлении средств на ремонт отрезка железной дороги Лелле-Пярну идет вразрез со всеми существующими долгосрочными планами развития железной дороги и по меньшей мере на десять лет лишит Пярну железнодорожного сообщения. В то же время необходимая инвестиция в размере 17 миллионов евро принесет большую выгоду в сравнении с любой другой инвестицией в инфраструктуру.

”С целью обеспечения сохранности отрезка железнодорожного пути Лелле-Пярну, который приносит ощутимую экономическую выгоду, мы готовы самостоятельно изыскать средства на проведение ремонта, в случае если государство гарантирует, что в отношении данного отрезка будет заключен договор продолжительностью десять лет”, — сказал Каарьяс.

”От приведения в порядок отрезка Лелле-Пярну самым непосредственным образом выиграют жители по меньшей мере трех уездов — Харьюского, Раплаского и Пярнуского — которые получат возможность пользоваться для ежедневного передвижения комфортабельными скоростными поездами. Таким образом, с учетом получаемого коэффициента полезного действия, необходимая для ремонта сумма в 17 миллионов евро довольно мала в сравнении с любой другой осуществляемой сейчас инвестицией в транспортную инфраструктуру”.

Каарьяс заверил, что ремонт отрезка Лелле-Пярну также даст заметную экономию при строительстве Rail Baltic, поскольку по железной дороге можно будет осуществлять транспортировку необходимых строительных материалов.

”Дело не только в том, что использование железной дороги для транспортировки строительных материалов для Rail Baltic позволит сэкономить несколько миллионов в сравнении с их транспортировкой шоссейным транспортом. Это также позволит не нагружать еще больше и без того перегруженную Via Baltica, поскольку при транспортировке стройматериалов шоссейным транспортом медленные грузовые автомобили просто заполонили бы шоссе, — пояснил Каарьяс. — Специалисты в области транспорта и чиновники из министерства одобрили ремонт отрезка Лелле-Пярну. Надеемся, что правительство прислушается к мнению экспертов и примет верное решение относительно финансирования”.

Если сейчас поезд доезжает от Таллинна до Пярну за 2 часа и 20 минут, то после ремонта отрезка железнодорожного пути Лелле-Пярну протяженностью 69,5 км то же расстояние можно будет преодолевать за 1 час и 25 минут.

”Вопрос, на который предстоит ответить политикам, заключается не только в удобстве пассажиров, а и в том, можно ли в принципе будет попасть из Таллинна в Пярну на поезде. Если инвестиция не будет сделана, с начала 2019 года придется снижать скорость поездов, что означает закрытие отрезка и прекращение железнодорожного сообщения с Пярну, — заявил Каарьяс. — Если же ремонт будет сделан, то сегодняшнее решение уже через два года позволит преодолевать расстояние между Таллинном и Пярну менее чем за полтора часа”.

”Последний поезд прибыл в Хаапсалу в 1995 году. Не исключено, что железнодорожное сообщение с Пярну прекратится в 2019 году. Пример Хаапсалу показывает, насколько сложно и дорого восстановить железнодорожное сообщение и сколь большую потребность испытывают в нем местные жители”, — отметил Каарьяс.

”Потребность местных жителей в железнодорожном сообщении мы в последний раз увидели после ремонта отрезка Тюри-Вильянди в 2012 году — теперь поезда здесь не испытывают дефицита пассажиров, а линия является одной из самых популярных в Эстонии”.

Для обеспечения скорости 120 км/ч необходим капитальный ремонт отрезка Лелле-Пярну — требуется заменить находящиеся в плачевном состоянии щебеночный балласт и деревянные шпалы, а также старые рельсы на современные, что позволит снизить уровень шума и вибрации.