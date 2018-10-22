Компания DPD открыла в Йыхвиском бизнес-парке новый терминал стоимостью свыше миллиона евро

Руководитель DPD Eesti Райнер Рохтла объяснил, что за строительством здания терминала с достаточным запасом для обеспечения современных условий и обработки будущих объемов грузов стояло именно постоянное повышение объемов перевозок в целом и в регионе Ида-Вирумаа в частности. ”Конечно, есть и более простая причина — старые помещения стали слишком тесными для наших работников. Благодаря новому терминалу будут улучшены условия труда и повысится удовлетворенность сотрудников”, — отметил Рохтла, добавив, что в условиях все более острой нехватки рабочих рук работодателю приходится постараться, чтобы найти и удержать хороший персонал.

”Подразделение DPD Eesti в Йыхви на деле существует уже много лет, поскольку расположение города идеально подходит для логистического узла, — сказал Рохтла. — Местонахождение нашего терминала в Йыхви менялось несколько раз, поскольку мы постоянно расширяем деятельность, и, следовательно, нам нужна была все большая площадь. Более того, предыдущий терминал располагался вблизи жилых домов, что неприемлемо с точки зрения предпринимательства, ведущегося по принципам высокой социальной ответственности: мы ведь не хотим мешать проживающим в районе людям, а при ночных отгрузках это, к сожалению, неизбежно. Поэтому нас особенно радует тот факт, что мы не только получили более современное здание, в котором можно обеспечить лучшие условия труда, но и проявили сознательность по отношению к местному сообществу, перенеся логистику в промышленный парк за городом”, — пояснил Рохтла.