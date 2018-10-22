22.10.2018, 12:20

Компания DPD открыла в Йыхвиском бизнес-парке новый терминал стоимостью свыше миллиона евро


rus.delfi.ee
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Компания DPD открыла в Йыхвиском бизнес-парке новый терминал стоимостью свыше миллиона евро
Foto: DPD

Логистическая компания DPD Eesti открыла в Йыхвиском бизнес-парке здание нового терминала площадью почти в 1000 м2 и стоимостью свыше миллиона евро, через которое будут проходить все объемы грузов предприятия в регионе Ида-Вирумаа.

Руководитель DPD Eesti Райнер Рохтла объяснил, что за строительством здания терминала с достаточным запасом для обеспечения современных условий и обработки будущих объемов грузов стояло именно постоянное повышение объемов перевозок в целом и в регионе Ида-Вирумаа в частности. ”Конечно, есть и более простая причина — старые помещения стали слишком тесными для наших работников. Благодаря новому терминалу будут улучшены условия труда и повысится удовлетворенность сотрудников”, — отметил Рохтла, добавив, что в условиях все более острой нехватки рабочих рук работодателю приходится постараться, чтобы найти и удержать хороший персонал.

”Подразделение DPD Eesti в Йыхви на деле существует уже много лет, поскольку расположение города идеально подходит для логистического узла, — сказал Рохтла. — Местонахождение нашего терминала в Йыхви менялось несколько раз, поскольку мы постоянно расширяем деятельность, и, следовательно, нам нужна была все большая площадь. Более того, предыдущий терминал располагался вблизи жилых домов, что неприемлемо с точки зрения предпринимательства, ведущегося по принципам высокой социальной ответственности: мы ведь не хотим мешать проживающим в районе людям, а при ночных отгрузках это, к сожалению, неизбежно. Поэтому нас особенно радует тот факт, что мы не только получили более современное здание, в котором можно обеспечить лучшие условия труда, но и проявили сознательность по отношению к местному сообществу, перенеся логистику в промышленный парк за городом”, — пояснил Рохтла.

Распределительный терминал DPD в Йыхви обслуживает весь Ида-Вируский уезд, и непрерывное развитие региона привело к стабильному росту объема перевозимых отправлений. Толчком к общему увеличению объема перевозок стало и расширение сети DPD Pickup, благодаря чему в регионе появились дополнительные новые автоматы Pickup. ”В новом здании терминала у нас будет еще почти 40% запаса для увеличения объемов отправлений и сортировки, а с повышением эффективности на последнем этапе доставки этот запас увеличится. Можно смело утверждать, что с появлением нового терминала DPD станет лучшей по производительности логистической компанией в Эстонии для обслуживания Ида-Вирумаа, что окажет положительное влияние на все предприятия региона, поскольку качество логистики и скорость доставки станут еще лучше”, — отметил руководитель DPD Eesti.

Здание обеспечит более современные условия работы водителям и работникам, уже занятым в компании в Ида-Вирумаа. ”Сначала новых рабочих мест не планируется, но более обширные площади определенно поспособствуют развитию и созданию новых рабочих мест”, — добавил Рохтла.

Компания DPD сделала выбор в пользу Йыхвиского бизнес-парка, поскольку головной офис DPD Eesti расположен в технопарке Юри, а тартуское представительство — в технопарке Юленурме. ”Мы долго наблюдали положительные перемены в развитии технопарков и видим, что продуманное разделение бизнес-среды и мест проживания людей помогает создать лучшие условия и для одного, и для другого — так что выбор такого подхода в Йыхви совершенно логичен”, — объяснил Райнер Рохтла.

Помимо терминала DPD в бизнес-парке будет располагаться расширенная территория компании MKJ Baltic , известной под торговой маркой Puukeskus, а еще несколько крупных предприятий находятся на стадии проекта.

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