Компания DPD открыла в Йыхвиском бизнес-парке новый терминал стоимостью свыше миллиона евро

Распределительный терминал DPD в Йыхви обслуживает весь Ида-Вируский уезд, и непрерывное развитие региона привело к стабильному росту объема перевозимых отправлений. Толчком к общему увеличению объема перевозок стало и расширение сети DPD Pickup, благодаря чему в регионе появились дополнительные новые автоматы Pickup. ”В новом здании терминала у нас будет еще почти 40% запаса для увеличения объемов отправлений и сортировки, а с повышением эффективности на последнем этапе доставки этот запас увеличится. Можно смело утверждать, что с появлением нового терминала DPD станет лучшей по производительности логистической компанией в Эстонии для обслуживания Ида-Вирумаа, что окажет положительное влияние на все предприятия региона, поскольку качество логистики и скорость доставки станут еще лучше”, — отметил руководитель DPD Eesti.
Здание обеспечит более современные условия работы водителям и работникам, уже занятым в компании в Ида-Вирумаа. ”Сначала новых рабочих мест не планируется, но более обширные площади определенно поспособствуют развитию и созданию новых рабочих мест”, — добавил Рохтла.
Компания DPD сделала выбор в пользу Йыхвиского бизнес-парка, поскольку головной офис DPD Eesti расположен в технопарке Юри, а тартуское представительство — в технопарке Юленурме. ”Мы долго наблюдали положительные перемены в развитии технопарков и видим, что продуманное разделение бизнес-среды и мест проживания людей помогает создать лучшие условия и для одного, и для другого — так что выбор такого подхода в Йыхви совершенно логичен”, — объяснил Райнер Рохтла.
Помимо терминала DPD в бизнес-парке будет располагаться расширенная территория компании MKJ Baltic OÜ, известной под торговой маркой Puukeskus, а еще несколько крупных предприятий находятся на стадии проекта.