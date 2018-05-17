Компания Circle K повысила зарплату обслуживающего персонала

С мая компания Circle K Eesti AS уже четвертый год подряд повысила основную зарплату продавцов и обслуживающего персонала до 9% — в зависимости от стажа и расположения места работы, значится в пресс-релизе.
Пропорционально увеличились и привязанные к основной зарплате дополнительные выплаты — дополнительная плата за ночную смену, плата за сверхурочные и дополнительная плата за работу в государственные праздники.
”В центре идентичности нашего предприятия находится обслуживающий персонал — мы стремимся предложить лучшее обслуживание и быть в этом плане эталоном во всей Эстонии. Поэтому мы являемся одним из предприятий, задающих тон в повышении зарплат обслуживающего персонала. Наши зарплаты растут быстрее, чем в среднем по стране”, — отметила директор по персоналу Circle K Хеди Нурме-Мак Дональд.
Начальная зарплата продавцов Circle K Eesti выросла заметнее, чем в прошлом году. В Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа рост составил 8,2%, а в прочих регионах — 8,7%. Более значительную надбавку традиционно получили сотрудники с продолжительным стажем, проработавшие в Circle K три года или больше.
Кроме того, Circle K продолжит практику выплаты бонусов по результатам работы за месяц продавцам-консультантам, старшим продавцам и заместителям руководителей станций обслуживания — бонусы за продажи составляют весомую часть оплаты труда и могут достигать 40% от основной зарплаты.
Отдельно доплаты предусмотрены на станциях обслуживания, где посещаемость и продажи горячей еды выше среднего. В этом году также был введен новый вид бонуса — компенсация расходов на проезд сотрудникам станций обслуживания, чьи рабочие места находятся за пределами населенных пунктов и до которых невозможно добраться на общественном транспорте в течение разумного времени.