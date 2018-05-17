Компания Circle K повысила зарплату обслуживающего персонала

Начальная зарплата продавцов Circle K Eesti выросла заметнее, чем в прошлом году. В Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа рост составил 8,2%, а в прочих регионах — 8,7%. Более значительную надбавку традиционно получили сотрудники с продолжительным стажем, проработавшие в Circle K три года или больше.

Кроме того, Circle K продолжит практику выплаты бонусов по результатам работы за месяц продавцам-консультантам, старшим продавцам и заместителям руководителей станций обслуживания — бонусы за продажи составляют весомую часть оплаты труда и могут достигать 40% от основной зарплаты.

Отдельно доплаты предусмотрены на станциях обслуживания, где посещаемость и продажи горячей еды выше среднего. В этом году также был введен новый вид бонуса — компенсация расходов на проезд сотрудникам станций обслуживания, чьи рабочие места находятся за пределами населенных пунктов и до которых невозможно добраться на общественном транспорте в течение разумного времени.