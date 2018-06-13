Компания Apple запретила майнинг криптовалют на своих устройствах

Компания Apple обновила правила для разработчиков приложений, внеся в них запрет на создание программ для майнинга криптовалют. Об этом сообщает Appleinsider.

Измененный пункт правил компании гласит, что приложения не должны запускать сторонние фоновые процессы, включая майнинг криптовалют. Ранее криптовалюты упоминались в правилах только в одном месте: компания уточняла, что приложения могут осуществлять транзакции в криптовалюте, если они не нарушают законодательство страны, на территории которой используется программа.

Как предполагает Ferra, в Apple решили уточнить правила после того, как разработчики приложений стали предлагать "премиум-функции" не за доплату, а за возможность майнить на смартфоне или компьютера пользователя. Например, так работало приложение Calendar 2, которое было удалено из Mac App Store "до выяснения обстоятельств". Когда разработчик убрал функцию премиум-версия за счёт майнинга из приложения, Apple снова одобрила его к публикации.