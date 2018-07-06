06.07.2018, 09:45

Компания Alibaba заменила людей на искусственный интеллект при составлении описания товара

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rus.delfi.ee
EST
ALIBABA-CHINA/
фото иллюстративноеFoto: CHINA STRINGER NETWORK, REUTERS

Разработчики из Alimama, маркетингового подразделения китайской компании Alibaba Group, создали программу, заменяющую работу копирайтеров: она может генерировать подробное текстовое описание товара. Система работает на основе методов глубокого обучения и методов обработки естественного языка, а для ее обучения использовались несколько миллионов примеров, созданных реальными людьми.


Обычно над созданием описания товаров в интернет-магазинах работают маркетологи и копирайтеры. Для небольшой торговой сети это не очень сложная задача, от которой зависит достаточно большая часть прибыли. Для крупных компаний, таких, как, например, Amazon или подразделения Alibaba Group, подобных описаний требуется в несколько тысяч раз больше, чем для обычного интернет-магазина, и для такого копирайтинга можно использовать искусственного генерируемые тексты. Их проблема, однако, заключается в несовершенствах методов обработки естественного языка: созданный компьютером текст достаточно легко отличить от написанного человеком, сообщает n+1.

Исследователи из Alimama утверждают, что создали программу для копирайтинга, результаты работы которой неотличимы от человеческих. Они не раскрывают подробностей создания программы: известно только, что она обучалась на большом (несколько миллионов) количестве описаний, созданных человеком. По словам разработчиков, такая система может создавать около 20 тысяч строк текста в секунду и уже используется не только в интернет-магазинах Alibaba Group (таких как Taobao, Tmall и 1688), но и других сетей, среди которых, к примеру, марка одежды Esprit. Пользователи программы могут самостоятельно выбрать длину текста и стиль описания. Пока что умный копирайтинг доступен только для китайского языка; будут ли разработчики расширять возможности и использовать другие языки пока что неизвестно.

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