Компания Alibaba заменила людей на искусственный интеллект при составлении описания товара

Исследователи из Alimama утверждают, что создали программу для копирайтинга, результаты работы которой неотличимы от человеческих. Они не раскрывают подробностей создания программы: известно только, что она обучалась на большом (несколько миллионов) количестве описаний, созданных человеком. По словам разработчиков, такая система может создавать около 20 тысяч строк текста в секунду и уже используется не только в интернет-магазинах Alibaba Group (таких как Taobao, Tmall и 1688), но и других сетей, среди которых, к примеру, марка одежды Esprit. Пользователи программы могут самостоятельно выбрать длину текста и стиль описания. Пока что умный копирайтинг доступен только для китайского языка; будут ли разработчики расширять возможности и использовать другие языки пока что неизвестно.

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