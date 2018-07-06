Компания Alibaba заменила людей на искусственный интеллект при составлении описания товара

Разработчики из Alimama, маркетингового подразделения китайской компании Alibaba Group, создали программу, заменяющую работу копирайтеров: она может генерировать подробное текстовое описание товара. Система работает на основе методов глубокого обучения и методов обработки естественного языка, а для ее обучения использовались несколько миллионов примеров, созданных реальными людьми.
Обычно над созданием описания товаров в интернет-магазинах работают маркетологи и копирайтеры. Для небольшой торговой сети это не очень сложная задача, от которой зависит достаточно большая часть прибыли. Для крупных компаний, таких, как, например, Amazon или подразделения Alibaba Group, подобных описаний требуется в несколько тысяч раз больше, чем для обычного интернет-магазина, и для такого копирайтинга можно использовать искусственного генерируемые тексты. Их проблема, однако, заключается в несовершенствах методов обработки естественного языка: созданный компьютером текст достаточно легко отличить от написанного человеком, сообщает n+1.