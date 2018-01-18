Компания Airobot приступает в Эстонии к производству интеллектуального вентиляционного оборудования

Поступившее недавно в производство интеллектуальное оборудование Airobot для вентиляции зданий, созданное эстонскими учеными и специалистами, обладает способностью самостоятельно принимать решения. Прибор измеряет в помещении давление, температуру, влажность воздуха и уровень CO2, и при необходимости регулирует их нужным образом. Высокотехнологичное устройство позволяет создавать и поддерживать в помещениях здоровый климат без вмешательства человека, потребляя при этом минимум энергии.

”Как нам известно, сейчас в Эстонии не производится вентиляционного оборудования с рекуперацией тепла, и разработки и совершенствования продукции как таковых тоже не ведется. Из ближайших стран наиболее прочные позиции в этой сфере удерживают скандинавские предприятия, однако пока не было слышно, чтобы кто-то из них предлагал полностью автономные устройства, обладающие способностью принимать решения”, — рассказал член правления компании Airobot OÜ Хейки Аулик. ”Занимаясь разработкой Airobot, мы приложили все усилия, чтобы его использование было максимально простым: для настройки оборудования следует лишь вставить шнур в розетку и подсоединить интернет-кабель, а приложение для управления прибором, интернет-среда и при необходимости контроллер с кнопками просты и логичны. Создавая оборудование, мы преследовали главную цель: не человек должен заниматься прибором, а прибор должен работать на благо человека и обеспечивать здоровый климат без лишнего вмешательства”.

По словам директора Института архитектуры и строительства Таллиннского технического университета Ярека Курницкого, в Эстонии совершился прорыв в осознании важности качественной вентиляции и климата в помещениях. ”При реновации домов всё более широкое применение находят приточно-вытяжные вентиляционные установки с рекуперацией тепла, к тому же они становятся крайне необходимы при строительстве новых зданий, в отношении которых вскоре начнут действовать требования практически нулевого потребления энергии. Вентиляция с рекуперацией тепла позволяет наполнять помещение свежим и чистым воздухом, обеспечивая при этом высокую эффективность энергопотребления, поскольку вытяжной воздух бесплатно нагревает приточный поток воздуха. Крайне важно, чтобы подобные высокотехнологичные устройства были интеллектуальными и надежными в работе. Уверен, что эстонское предприятие будет способно предложить оборудование с высокой функциональностью и интерфейсом пользователя, которое значительно упростит людям жизнь”, — прокомментировал профессор Курницкий.

”Оборудование Airobot создано таким образом, чтобы со временем его программное обеспечение можно было обновлять и постоянно совершенствовать. Мы работаем в тесном сотрудничестве с университетами Эстонии, на данный момент совместно с климатической лабораторией ТТУ изучаем, как в суровом эстонском климате эффективнее всего содержать прибор с точки зрения энергоэффективности”, — рассказал руководитель технологий Airobot Герт Валдек. ”Мы учли пожелания некоторых клиентов и добавили возможность предварительного отопления дома посредством вентиляции, чтобы по прибытии домой там было тепло. Кроме того, при необходимости можно проанализировать записываемые прибором Airobot данные и получить информацию о количестве потребляемого жильцами кислорода, о передвижениях внутри помещений и т. п. Эти данные, в свою очередь, можно использовать, например, для анализа показателей, связанных со здоровым сном и крепким здоровьем. Несмотря на сложность технологии, сама система чрезвычайно проста: оборудование обладает высокой энергоэффективностью, экономя энергию с помощью автоматической регулировки системы в зависимости от количества находящихся в помещении людей”, — добавил Герт Валдек.

Airobot — это инновационное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла, которое может применяться как в жилых и коммерческих зданиях, так и в зданиях общественного использования. Первые запущенные в производство устройства рекомендуется использовать для вентилируемых помещений площадью не более 220 м2. В ближайшем будущем планируется расширить ассортимент продукции. При разработке функциональности Airobot было применено самое современное интуитивное программное обеспечение и технические решения, обеспечивающие автономную работу оборудования и экономию электроэнергии. При создании Airobot была учтена возможность его простой замены имеющимся вентиляционным оборудованием старшего поколения.

Airobot OÜ — это развивающееся эстонское технологическое предприятие, которое с 2013 года занимается разработкой оборудования Airobot в сотрудничестве с учеными из Тартуского Университета и Таллиннского технического университета.

Практически все детали и всё программное обеспечение Airobot разработаны и произведены в Эстонии.