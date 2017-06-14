Компания AirBaltic зафиксировала рекордно высокий пассажиропоток из Эстонии

Число пассажиров, перевезенных латвийской авиакомпанией AirBaltic из Литвы и Эстонии, за первые пять месяцев текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 29%.

В период с января по май месяц AirBaltic перевезла из Эстонии 146 116 пассажиров, что является самым высоким показателем с начала деятельности авиакомпании в нашей стране, сообщила в среду, 14 июня, пресс-служба Airbaltic.

В это же время из Литвы AirBaltic по своей сети маршрутов в Европе, Скандинавии, России, в странах СНГ и Ближнего Востока перевезла 136 270 пассажиров.

В настоящее время AirBaltic, обслуживающая около 3 млн пассажиров в год, является крупнейшей авиакомпанией в странах Балтии.

УAirBaltic есть прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Берлин, Вену, Вильнюс, Париж и Ригу.