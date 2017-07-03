Компанией Enefit Taastuvenergia будет руководить Ааво Кярмас

С 5 июля в качестве председателя правления дочернего предприятия Eesti Energia, компании Enefit Taastuvenergia, к работе приступит Ааво Кярмас, который станет третьим членом правления предприятия, сообщается в пресс-релизе Eesti Energia.

Стратегическая цель Eesti Energia заключается в том, чтобы в течение пяти лет значительно повысить долю энергии, производимой из альтернативных источников, в производственном портфеле концерна, а также сделать важные инвестиции в развитие возобновляемой энергии. ”Длительный опыт управления и инновативные решения Ааво показали, что под его управлением возможно реализовывать большие вещи, у него есть воля и навыки для постановки и реализации высоких целей. Я очень рад, что Ааво присоединится к нашей команде. Я верю, что сильная профессиональная компетенция Eesti Energia и долговременный опыт управления Ааво Кярмаса, демонстрирующий хорошие результаты, вместе дадут сильную синергию”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

Суттер отметил, что если процесс вывода Enefit Taastuvenergia будет реализован, то у предприятия возобновляемой энергии, помимо Eesti Energia, появится еще и много других акционеров, предприятие должно будет стать значительно более независимым. ”Это предполагает сильное управление, и Ааво здесь определенно является правильным выбором”.

”Сфера энергетики интересна, а возобновляемая энергия — это наиболее быстрорастущая и направленная на будущее ее область, — сказал Кярмас. — К 2020 году объем электроэнергии, произведенной из альтернативных источников, должен вырасти до 40% от всего объема электроэнергии Eesti Energia, и я высоко ценю возможность внести вклад в это развитие, поскольку мне всегда нравились сложные сферы деятельности с потенциалом на будущее”.

Ааво Кярмас 10 лет был в правлении Omniva, последние пять лет он был председателем правления компании. В 1996-2006 годы он работал на различных руководящих должностях в AS Viljandi Aken ja Uks. Ааво Кярмас закончил Таллиннский технический университет по специальности административное управление.