Коммунальный беспредел? Рижанам задним числом пришли крупные счета за ливневую канализацию

В Риге нескольким клиентам муниципального коммунального предприятия SIA Rīgas ūdens неожиданно пришли объемные счета за использование системы сточных дождевых вод (ливневая канализация) за последние два года. Счет предлагается оплатить в течение недели, сообщает агентство LETA.

Одна из клиенток предприятия Rīgas ūdens Лиене Мике получила счет в размере 1053 евро. По ее словам, счет ей пришел 18 января, а срок его оплаты — 25 января. "Созвонились с Rīgas ūdens, нам объяснили, что оплату надо сделать за использование системы централизованного сбора сточных и дождевых вод с 1 апреля 2016 года. Однако за два года — это первая информация о новом платеже", — сказала Мике.

Женщина отметила, что каждый месяц оплачивает коммунальные платежи от Rīgas ūdens и регулярно общается с представителями муниципального предприятия, но никто ни разу ничего не говорил ей о подобных счетах.

В самом предприятии заявили, что деньги подсчитаны, основываясь на подтвержденные 22 марта 2016 года условия о подаче и потреблении услуг водного хозяйства, предусматривающие, что с апреля 2016 года надо оплачивать отвод сточных вод в централизованную систему канализации.

Но, по мнению Лиене Мике, пояснения "Ригас уденс" не объясняют задержку счета и его высылку клиентам только в этом году. "Я поняла бы, если счет за 2016 год был бы прислан в 2017 году, потому что, наверное, нужно вычислить количество осадков или что-то другое. Однако в прошлом году никаких новостей мы не получали. И вдруг нам дается неделя на оплату", — сказала рижанка.

При этом, в самом счете указано, что предприятие Rīgas ūdens еще только собирается обследовать собственность для определения коэффициента, по которому проводится расчет оплаты, после чего потребуется коррекция уже составленного счета.

Женщина не скрывает недоумения и по поводу столь большой суммы оплаты: сточная вода в ее собственности — только на половине тротуара, а все остальная вода впитывается в землю на приусадебном участке площадью 3000 квадратных метров.

Жителей конкретного здания больше всего поразило то, что счет выписан через полтора года. На протяжении 20 месяцев никто из представителей муниципального предприятия не обследовал территорию для определения упомянутого выше коэффициента. Кроме того, в самом счете не указано в подробностях, как именно образовалась столь весомая сумма задолженности.

Представитель "Rīgas ūdens" Артур Муцениекс агентству LETA подтвердил, что счета такого вида были высланы жителям, а более подробное изложение ситуации обещал сделать на следующей неделе.

Взимать плату за сбор дождевой воды в канализацию позволяют правила, которые Кабинет министров принял весной 2016 года после того, как в 2015 году Сейм утвердил закон о водном хозяйстве.

В мае 2016 года предприятие Rīgas ūdens начало информировать клиентов, что им придется платить не только за хозяйственную канализацию, но и за общегородскую ливневую, в которую выводятся дождевые стоки с территории домовладельцев. Считаться с дополнительными издержками пришлось тем жителям центра Риги и некоторых других районов, в чьих домах хозяйственная канализация не отделена от "ливневки" (то есть ливневые воды тоже уходят в магистральную канализацию).