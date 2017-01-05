Рейтинговая система LEED (Leadership in Energy and Environmental Design — ”Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании”) — это признанная на международном уровне система сертификации, разработанная Американским советом по экологическому строительству (USGBC). Сертификата Platinum, означающего наивысший уровень, до сих пор не удостаивалось ни одно коммерческое здание в Эстонии.
По словам собственника коммерческого здания Explorer Тимофея Суконкина, здание выполнило свою цель — служить вехой для культуры и качества строительства следующего поколения, помогая превратить портовую зону в центр города, достойный Таллинна как древних морских ворот.
”Инвестиция в здание Explorer — это нечто большее, чем просто постройка еще одного офисного здания. Это — вклад в комплексную, качественную и перспективную амбициозную идею вывести портовую зону Таллинна на высший уровень, который будет по достоинству оценен во всем балтийском регионе”, — сказал Тимофеи Суконкин. — ”Совместно с застройщиком, городом, строительной организацией и другими партнерами мы добились результата, которым действительно можно гордиться”.
Исполнительный директор компании Capital Mill Игорь Мёльдер подчеркнул, что здания Explorer и Navigator (последнее в начале 2015 года получило сертификат LEED Gold) вывели эстонский рынок недвижимости на новый, высший международный уровень.
”Самые положительные отзывы, полученные от пользователей обоих зданий, показывают, что в портовой зоне, которая превращается в центр Таллинна, мы подняли планку на очень высокий уровень”, — сказал Мёльдер. — ”Портовая зона, одновременно являющаяся центром города, должна быть достойной своей роли — как по форме, так и по содержанию. Она должна быть своего рода визитной карточкой. Мне очень приятно, что мы смогли выполнить эту большую и важную работу в канун таких важных для Эстонии событий, как 100-летие обретения государственности и председательство в Совете Евросоюза”.
Сертификат LEED служит для клиента и общественности подтверждением того, что высокие требования в отношении экологичности и рабочей среды, предъявляемые к зданию, выполняются. Процесс ходатайства о получении сертификата длился почти два года, и в ходе него консультантом компании Capital Mill выступала фирма OÜ Ermeesia.
Марко Тийман, совладелец адвокатского бюро Glimstedt OÜ, расположенного в здании Explorer, отметил целостность решения здания. ”Вне всякого сомнения, здание Explorer является уникальным офисным зданием для Эстонии. Оно представляет собой ”умную” среду, где все решения поддерживают качественный и результативный труд людей — начиная от его местонахождения и заканчивая микроклиматом”, — сказал Тийман.
Многоквартирный Променадный дом, который возводится в портовой зоне между зданиями Navigator и Explorer компанией Capital Mill в качестве застройщика, также соответствует высоким критериям экологичности, используя многие малораспространённые в Эстонии решения — такие, как геотермальные сваи.
Помимо высшего пилотажа в строительстве, компания Capital Mill внедрила в здании Explorer и ”зеленый” образ мышления — в широком смысле слова. Например, в его подвальном помещении размещаются парковка для велосипедов, умывальные общего пользования и пункт зарядки электромобилей. В фойе здания работники смогут брать напрокат велосипеды для посещения различных встреч.
Всего в здании 4500 кв. м. офисных площадей, а также 270 кв. м. площадей для заведений общественного питания и 270 кв. м. торговых площадей на первом этаже. На самом верхнем этаже здания Explorer с двух сторон расположены террасы, а на фасадах — разнонаправленные ширмы, защищающие от солнца и жары. В ширмах установлены светодиодные полоски, позволяющие придавать зданию красок в прямом смысле слова. Расположение в портовой зоне означает отличную доступность для людей, прибывающих из Финляндии. Кроме того, портовая зона — это центральный район города, свободный от пробок.
Компания Capital Mill OÜ основана в начале 2008 года с целью привлечения инвестиций в находящиеся в государствах Балтии коммерческие здания и повысить их ценность при помощи качественного управления недвижимостью. Основателями и партнёрами компании является команда, имеющая многолетний опыт в сфере недвижимости и банковского дела. Под управлением компании Capital Mill находится большое количество высокоценной коммерческой недвижимости в Эстонии, Латвии и Литве.