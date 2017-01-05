Коммерческому зданию Explorer, застройщиком которого является компания Capital Mill, был выдан сертификат энергоэффективного строения LEED Platinum, что официально делает это здание самым ”зеленым” среди эстонских аналогов.

Рейтинговая система LEED (Leadership in Energy and Environmental Design — ”Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании”) — это признанная на международном уровне система сертификации, разработанная Американским советом по экологическому строительству (USGBC). Сертификата Platinum, означающего наивысший уровень, до сих пор не удостаивалось ни одно коммерческое здание в Эстонии.

По словам собственника коммерческого здания Explorer Тимофея Суконкина, здание выполнило свою цель — служить вехой для культуры и качества строительства следующего поколения, помогая превратить портовую зону в центр города, достойный Таллинна как древних морских ворот.

”Инвестиция в здание Explorer — это нечто большее, чем просто постройка еще одного офисного здания. Это — вклад в комплексную, качественную и перспективную амбициозную идею вывести портовую зону Таллинна на высший уровень, который будет по достоинству оценен во всем балтийском регионе”, — сказал Тимофеи Суконкин. — ”Совместно с застройщиком, городом, строительной организацией и другими партнерами мы добились результата, которым действительно можно гордиться”.

Исполнительный директор компании Capital Mill Игорь Мёльдер подчеркнул, что здания Explorer и Navigator (последнее в начале 2015 года получило сертификат LEED Gold) вывели эстонский рынок недвижимости на новый, высший международный уровень.

”Самые положительные отзывы, полученные от пользователей обоих зданий, показывают, что в портовой зоне, которая превращается в центр Таллинна, мы подняли планку на очень высокий уровень”, — сказал Мёльдер. — ”Портовая зона, одновременно являющаяся центром города, должна быть достойной своей роли — как по форме, так и по содержанию. Она должна быть своего рода визитной карточкой. Мне очень приятно, что мы смогли выполнить эту большую и важную работу в канун таких важных для Эстонии событий, как 100-летие обретения государственности и председательство в Совете Евросоюза”.

Сертификат LEED служит для клиента и общественности подтверждением того, что высокие требования в отношении экологичности и рабочей среды, предъявляемые к зданию, выполняются. Процесс ходатайства о получении сертификата длился почти два года, и в ходе него консультантом компании Capital Mill выступала фирма OÜ Ermeesia.

Марко Тийман, совладелец адвокатского бюро Glimstedt OÜ, расположенного в здании Explorer, отметил целостность решения здания. ”Вне всякого сомнения, здание Explorer является уникальным офисным зданием для Эстонии. Оно представляет собой ”умную” среду, где все решения поддерживают качественный и результативный труд людей — начиная от его местонахождения и заканчивая микроклиматом”, — сказал Тийман.

Многоквартирный Променадный дом, который возводится в портовой зоне между зданиями Navigator и Explorer компанией Capital Mill в качестве застройщика, также соответствует высоким критериям экологичности, используя многие малораспространённые в Эстонии решения — такие, как геотермальные сваи.

Помимо высшего пилотажа в строительстве, компания Capital Mill внедрила в здании Explorer и ”зеленый” образ мышления — в широком смысле слова. Например, в его подвальном помещении размещаются парковка для велосипедов, умывальные общего пользования и пункт зарядки электромобилей. В фойе здания работники смогут брать напрокат велосипеды для посещения различных встреч.

Всего в здании 4500 кв. м. офисных площадей, а также 270 кв. м. площадей для заведений общественного питания и 270 кв. м. торговых площадей на первом этаже. На самом верхнем этаже здания Explorer с двух сторон расположены террасы, а на фасадах — разнонаправленные ширмы, защищающие от солнца и жары. В ширмах установлены светодиодные полоски, позволяющие придавать зданию красок в прямом смысле слова. Расположение в портовой зоне означает отличную доступность для людей, прибывающих из Финляндии. Кроме того, портовая зона — это центральный район города, свободный от пробок.

Компания Capital Mill OÜ основана в начале 2008 года с целью привлечения инвестиций в находящиеся в государствах Балтии коммерческие здания и повысить их ценность при помощи качественного управления недвижимостью. Основателями и партнёрами компании является команда, имеющая многолетний опыт в сфере недвижимости и банковского дела. Под управлением компании Capital Mill находится большое количество высокоценной коммерческой недвижимости в Эстонии, Латвии и Литве.