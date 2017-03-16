Комментарий директора: как Olerex за одну ночь стал худшим работодателем Эстонии

Руководитель Olerex Пирет Миллер прокомментировала в Eesti Ekspress обнародованные прессой обвинения бывших сотрудников фирмы в ”нездоровой рабочей атмосфере” на предприятии. Приводим пояснения в полном объеме:

”Любой руководитель успешного предприятия ориентирован на результаты и относится к своей работе с крайней самоотверженностью. В противном случае он не подходит на роль руководителя. На то, чтобы он смог собрать вокруг себя великолепную команду, может уйти много времени. Зачастую случаются недопонимания: люди либо не сходятся характерами, либо по-разному понимают задачи и способы достижения эффективности.

Как директор Olerex я вложила в фирму свою душу. Она стала моим детищем, которое я взращиваю с заботой и любовью, и я ожидаю подобного отношения от всех, кто присоединяется к моей команде. При формировании коллектива мне часто хотелось дать шанс именно молодым амбициозным людям с искрой в глазах. На протяжении всей своей жизни я активно занималась спортом, поэтому знаю, насколько большую работу надо проделать для того, чтобы победить. Мне трудно принять ситуацию, когда наделенный способностями человек не готов прилагать усилия и ни разу не ощущал чувства победы”.

Мы очень тщательно подходим к отбору персонала: хорошее CV, к сожалению, не отображает степень культуры труда работника на предыдущем месте, его личностные качества и этику. В нашей фирме невозможно ”ходить на работу”, у нас нужно работать, отдаваясь процессу достижения результата. Наша стратегия развития и роста амбициозна, и всем, кто к присоединяется к нашей команде, это известно. На настоящий момент команда Olerex самая сильная за всю историю, и у нас трудятся безусловные профессионалы в своей области.

В Olerex работает 600 человек, большинство из которых своей работой довольны. Обычно мнение и опыт этих людей ввиду отсутствия интриги СМИ не интересует. В большинстве своем считается, что за прекращением рабочих отношений стоит недоброжелательность начальства. Но так ли это? Общество обратило свой взор на т. н. ”более слабую сторону”, хотя она на самом деле не так слаба, как кажется.

Рабочие отношения — это такой вид партнерства, при котором все стороны равны, имеют обязательства и равноценную ответственность. Зачастую в СМИ темы рассматриваются с точки зрения ”слабой стороны”, то есть работника. Работодатель признается виновным быстро и, как показал недавний опыт, беспощадно. По какой-то причине считается недостойным обсуждения тот факт, что перед совершением окончательного шага работодатель в достаточной степени дал работнику понять, как можно сделать лучше, что можно сделать по-другому и каким путем возможно идти вместе дальше.

Общественность считает, что освобожденный от должности работник ощущает себя разочарованным. Недавно в СМИ появилась новость о том, что работавший в Таллиннском аэропорту охранник G4S, который был уволенен в связи с неисполнительностью, в отместку вынес авиарейсу Таллинн-Франкфурт предупреждение о взрыве. Как далеко может зайти человек в своей злонамеренности? Безусловно, такие случаи сопровождаются большим вниманием прессы, но ретранслируемые СМИ ситуации в действительности не являются определяющими и существенными.

В Delfi смело высказался уволенный из Olerex работник, который проклинал низкие зарплаты и высокомерное отношение со стороны начальства. Правда заключается в том, что к нам, как и в другие места, время от времени попадают люди, склонные покушаться на чужое имущество. Ни с одним из своих специалистов по обслуживанию клиентов Olerex не прекратил трудовых отношений без видимой на то причины, особенно принимая во внимание нехватку рабочей силы в данной сфере.

Говоря о политике оплаты труда, можно отметить, что Olerex, действительно, следит за тем, чтобы у наших людей была возможность заработать больше рыночной стоимости. Нашей задачей является удержать тех сотрудников, которые любят свою работу и желают являться полноправным членами команды. За это мы с удовольствием платим им достойный деньги.

Почему я не посчитала нужным ответить на опубликованные в Eesti Ekspress комментарии бывших работников? Потому что считаю совершенно неэтичным начинать анатомировать ошибки и недостатки экс-сотрудников. Внутренние дела фирмы, которые на определенном этапе приносят эмоции той или иной стороне, не подлежат публичному обсуждению. Безусловно, и я совершаю ошибки, но я пытаюсь учиться на них и расти.

Также отвечу на вопрос, который журналист Сулев Ведлер оставил висеть в воздухе: выставлен ли Olerex на продажу? Нет. Мы продолжаем развитие сетей автозаправочных станций, строим новые, постоянно осовремениваем уже имеющиеся, развиваем продукцию и услуги и пытаемся оставаться гибкими к рыночным требованиям. Мы — крупнейшая в Эстонии топливная фирма и планируем таковою оставаться".