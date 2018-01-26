Комитет по социальным делам Балтийской ассамблеи обсудит в Риге вопросы алкополитики

Сегодня в Риге состоится заседание комитета по социальным делам Балтийской ассамблеи. В центре внимания будут вопросы алкогольной политики, алкогольных акцизов, здоровья население и методы борьбы с контрабандой табачной и алкогольной продукции в Балтийских странах.

Также планируется в целом обсудить сотрудничество Балтийских государств в сфере здравоохранения в связи с оказанием трансграничной первой помощи, совместными закупками и с донорством органов.

По словам председателя комиссии по социальным делам Рийгикогу Хельмен Кютт, вопросы здравоохранения были включены в повестку Балтийской ассамблеи в 2009 году. ”Причиной тому явилось не только усиление трансграничного движения, но и экономический кризис, который повлек за собой необходимость рационально объединять ресурсы и использовать их совместно”, — сказала Кютт. Она добавила, что совместные проекты Балтийских государств в значительной мере влияют на устранение барьеров между странами в сфере медицинских услуг. Это, в свою очередь, сокращает финансовое давление.

”Совместные проекты в сфере медицины уже сейчас демонстрируют свою эффективность. Благодаря совместным закупкам наши страны в общей сложности экономят миллионы евро. Благодаря сотрудничеству в области обмена органами мы спасаем жизни своих людей”, — отметила Кютт.

По словам Кютт, между тремя Балтийскими странами запланирована обширная программа сотрудничества в сфере здравоохранения, включающая в себя совместные закупки медицинских препаратов и оборудования, предоставление услуг скорой помощи, аренду медицинского оборудования и создание оперативной логистической системы для обмена органами.

В прошлом году на сессии Балтийской ассамблеи были приняты соответствующие рекомендации для дальнейшего сотрудничества.