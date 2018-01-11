Комиссия Рийгикогу получила обзор предотвращения коррупции в волости Виймси

Сегодня специальная комиссия по борьбе с коррупцией провела выездное заседание в волости Виймси, чтобы получить обзор применения Антикоррупционного закона.

По словам председателя комиссии Андреса Херкеля важно, чтобы при местном самоуправлении работал внутренний контроль. Он положительно высказался о том, что после выборов волостная управа Виймси решила заполнить свободную должность и нанять внутреннего контролера. Положительным также является факт, что среди чиновников и членов волостного собрания планируется провести антикоррупционные обучения.

Херкель отметил, что важную роль также играет ревизионная комиссия волостного собрания. Исходя из добросовестной практики в Виймси ревизионной комиссией руководит оппозиция. В то же время надо отметить, что оппозиция недовольна тем, что при назначении членов комиссий волостного собрания ее интересы учитывались минимально. Чтобы отстоять свои интересы, оппозиция обратилась в суд.

По словам председателя комиссии, на протяжении предыдущих относительно неспокойных периодов правления в волости Виймси внимание общественности привлекли несколько случаев коррупции, которые к сегодняшнему дню решены. Он выразил надежду, что в дальнейшем новой волостной управе и волостному собранию удастся избежать этих проблем.

Старейшина волости Виймси Сийм Каллас дал комиссии обзор деятельности волостной управы по предотвращению коррупции и отметил, что конкурс на должность внутреннего контролера объявлен. Заявления принимаются до 15 января.

Участники также обсудили организацию тендеров и их прозрачность. Помимо прочего обсуждалось создание нового сайта волости, чтобы люди получили лучший обзор деятельности волости.

Херкель отметил, что на документах не следует слишком поспешно ставить пометку "только для внутриведомственного использования". По мнению волостной управы Виймси, все, что касается использования публичных средств, должно быть публичным, но при этом следует исходить из требований Инспекции по защите данных. В регистре документов для внутриведомственного пользования предназначены, например, документы социальной сферы.

Участники встречи также обсудили, как должен работать механизм контроля государства над местными самоуправлениями после административной реформы.

По словам Херкеля, комиссия поставила цель получить обзор применения Антикоррупционного закона в местных самоуправлениях и для этого уже прошли встречи с городскими управами Таллинна и Тарту. Сейчас комиссия изучает ситуацию в близлежащих Таллинну волостях. В ближайшее время также планируется посетить местные самоуправления Ида-Вирумаа.

Помимо председателя комиссии в выездном заседании также участвовали заместитель председателя Аннели Отт и члены комиссии Яанус Марранди, Март Нутть и Антс Лаанеотс.