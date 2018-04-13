Комиссия Рийгикогу по окружающей среде ознакомится с работой финского завода биопродукции

Сегодня комиссия Рийгикогу по окружающей среде посетит завод биопродукции, находящийся в городе Ээнекоски в Центральной Финляндии. Цель визита — познакомиться с процессом строительства завода и мерами, принятыми для защиты окружающей среды.
По словам председателя комиссии Райнера Вакра, запущенный осенью прошлого года завод биопродукции в Ээнекоски сопоставим с заводом по рафинированию древесины, который планируется построить в Эстонии. ”В ходе встречи с Центром экономического развития, транспорта и окружающей среды Центральной Финляндии мы узнаем, какие проблемы возникли при строительстве завода. Кроме того, мы хотим получить информацию о производстве по выдаче экологических разрешений.
В ходе визита особое внимание планируется уделить именно факторам воздействия на окружающую среду. Только непосредственно наблюдая за производственным процессом можно получить объективное представление о рисках, связанных со строительством завода, и о способах их сведения к минимуму”, — сказал Вакра.
Новый завод биопродукции Ээнекоски был создан на базе новых технологий и начал свою работу осенью прошлого года. Его возвели на месте целлюлозного завода, построенного в 1985 году. Объем производства завода составляет 1,3 миллиона тонн в год, что в три раза превышает уровень производительности старого завода.
По словам заместителя председателя комиссии по окружающей среде Калле Паллинга, при планировании нового завода в Эстонии необходимо получить полное представление о функционировании такого предприятия. Это позволит принять обоснованные решения. ”При планировании крупных с экономической точки зрения проектов необходимо учитывать экологические, экономические и социальные аспекты”, — отметил Паллинг. Он добавил, что Ээнекоски — это один из наиболее крупных экспортеров Финляндии. Его деятельность приносит пользу экономике страны и способствует решению социальных проблем на местном уровне благодаря созданию большого количества рабочих мест.