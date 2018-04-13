Комиссия Рийгикогу по окружающей среде ознакомится с работой финского завода биопродукции

Сегодня комиссия Рийгикогу по окружающей среде посетит завод биопродукции, находящийся в городе Ээнекоски в Центральной Финляндии. Цель визита — познакомиться с процессом строительства завода и мерами, принятыми для защиты окружающей среды.

По словам председателя комиссии Райнера Вакра, запущенный осенью прошлого года завод биопродукции в Ээнекоски сопоставим с заводом по рафинированию древесины, который планируется построить в Эстонии. ”В ходе встречи с Центром экономического развития, транспорта и окружающей среды Центральной Финляндии мы узнаем, какие проблемы возникли при строительстве завода. Кроме того, мы хотим получить информацию о производстве по выдаче экологических разрешений.

В ходе визита особое внимание планируется уделить именно факторам воздействия на окружающую среду. Только непосредственно наблюдая за производственным процессом можно получить объективное представление о рисках, связанных со строительством завода, и о способах их сведения к минимуму”, — сказал Вакра.