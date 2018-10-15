Комиссия при минюсте насчитала более миллиарда евро ущерба за оккупацию Эстонии

Глава комиссии, историк Тоомас Хийо считает, что Эстония не может отказаться от изучения нанесенного ущерба и предъявления требований о компенсации, потому что это будет означать признание добровольного присоединения к СССР. "Международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении ущерба за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти", — передает слова Хийо минюст.

В отчете указано, что из оккупации уровень жизни в Эстонии значительно ниже уровня жизни в Финляндии, а средняя продолжительность жизни на 3,5 года меньше.