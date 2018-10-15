Комиссия при минюсте насчитала более миллиарда евро ущерба за оккупацию Эстонии

Комиссия при Министерстве юстиции оценила размер ущерба от оккупации Эстонии Советским Союзом. По оценке комиссии, он составил примерно 89 млрд рублей (в отчете валютный курс не указан), если по нынешнему курсу, то цена ущерба — 1,2 млрд евро, передает rus.err.ee.
Глава комиссии, историк Тоомас Хийо считает, что Эстония не может отказаться от изучения нанесенного ущерба и предъявления требований о компенсации, потому что это будет означать признание добровольного присоединения к СССР. "Международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении ущерба за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти", — передает слова Хийо минюст.
В отчете указано, что из оккупации уровень жизни в Эстонии значительно ниже уровня жизни в Финляндии, а средняя продолжительность жизни на 3,5 года меньше.