Комиссия по социальным делам оценила первые результаты реформы трудоспособности

Сегодня комиссия по социальным делам обсудила с государственными учреждениями и заинтересованными группами первые результаты запуска новых услуг, оценки трудоспособности и назначения пособия по трудоспособности, значится в пресс-релизе.

По оценке председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, комиссия сочла, что одна из самых крупных проблем — это то, что в инфосистеме здоровья зачастую отсутствуют необходимые данные для оценки трудоспособности. ”Так как на проблему обратили внимание как руководители Кассы по безработице, так и руководители Департамента социального страхования, комиссия по социальным делам попросила Министерство социальных дел организовать совещание, чтобы улучшить качество данных о здоровье. Комиссия по социальным делам также хочет получить разъяснение, почему семейные врачи и врачи-специалисты не заполняют электронные данные о здоровье, несмотря на то, что они обязаны это делать в соответствии с действующим законодательством, — сказала Кютт. — Если Касса по безработице сама должна запрашивать данные о состоянии здоровья у лечащего врача, то процесс оценки трудоспособности затягивается и выплата пособия по трудоспособности задерживается”.

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По словам члена комиссии по социальным делам Юри Яансона, работодателей нужно и в будущем побуждать принимать на работу людей с ограниченными возможностями. ”Примерно треть работодателей готовы принимать на работу людей со сниженной трудоспособностью. 44% такой возможности не видят. В долгосрочном плане для государства выгодней, если на работу примут человека со сниженной трудоспособностью, а не работника из другого государства”, — сказал Яансон.

”В рамках реформы трудоспособности также важно продолжить деятельность по предотвращению потери трудоспособности и создавать людям с ограниченными возможностями возможности для получения образования”, — добавил Яансон.

Представитель Государственного контроля отметил во время представления аудита реформы трудоспособности, что не у всех местных самоуправлений одинаковые возможности предоставлять социальные услуги, например, услуги помощника, услуги опорного лица и социальный транспорт. Государственный контроль предложил учитывать при государственном финансировании местных самоуправлений количество проживающих в них пенсионеров по нетрудоспособности и способность самоуправления предоставлять услуги. Государственный контроль в аудите также посоветовал разработать систему финансирования поддержки трудоспособности на период после 2021 г., когда закончатся поступления пособий ЕС.

Представитель Департамента социального страхования отметил важность разработки инфосистем, чтобы политика ”одного окна” могла действовать без проблем.

Представитель Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями подчеркнул необходимость дополнительного обучения или переобучения для молодых людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли после общеобразовательной школы поступить в профессионально-техническое училище и выйти на рынок труда.

В заседании участвовали министр социальной защиты Кайа Ива и представители Государственного контроля, Кассы по безработице, Департамента социального страхования и Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями.