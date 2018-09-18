Комиссия по сельской жизни обсуждает дополнительные меры помощи фермерам, пострадавшим от засухи

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, важно совместно найти решение связанным с засухой проблемам. ”Выделенные государством через Департамент сельскохозяйственных регистров и информации средства — важная помощь, но необходимо дополнительно проанализировать ситуацию, чтобы обеспечить фермерам стабильную экономическую деятельность”, — сказал Кокк.

Он сослался на опрос, проведенный Сельскохозяйственно-торговой палатой Эстонии, согласно которому оцениваемый ущерб от засухи составляет около 300 евро на гектар. Общий ущерб от засухи ориентировочно оценивается в 150 миллионов евро. В этом году многим фермерам не удалось создать новые пастбища. Животным же необходимо обеспечить корм. По этой причине этой осенью и весной следующего года необходимо оставить пастбища невозделанными. Также выросли расходы на корм в связи с засухой и жарой.

Рост цен продолжится в связи с подорожанием и снижением доступности зернофуражных культур. Жара вызвала спад рождаемости свиней и бройлерных кур и вследствие этого — спад производительности. Необходимо совместно решить, как можно поддержать фермеров, чтобы мы смогли и в будущем покупать эстонскую свинину, баранину, говядину, курицу и яйца.