18.09.2018, 07:54

Комиссия по сельской жизни обсуждает дополнительные меры помощи фермерам, пострадавшим от засухи

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rus.delfi.ee
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Põua käes kannatav kartulipõld
Põua käes kannatav kartulipõldFoto: Anni Õnneleid

Сегодня комиссия Рийгикогу по сельской жизни встретится с представителями фермеров и Министерства по делам сельской жизни, чтобы обсудить ущерб животноводству и птицеводству в связи с засухой, а также возможные меры для облегчения ситуации.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, важно совместно найти решение связанным с засухой проблемам. ”Выделенные государством через Департамент сельскохозяйственных регистров и информации средства — важная помощь, но необходимо дополнительно проанализировать ситуацию, чтобы обеспечить фермерам стабильную экономическую деятельность”, — сказал Кокк.

Он сослался на опрос, проведенный Сельскохозяйственно-торговой палатой Эстонии, согласно которому оцениваемый ущерб от засухи составляет около 300 евро на гектар. Общий ущерб от засухи ориентировочно оценивается в 150 миллионов евро. В этом году многим фермерам не удалось создать новые пастбища. Животным же необходимо обеспечить корм. По этой причине этой осенью и весной следующего года необходимо оставить пастбища невозделанными. Также выросли расходы на корм в связи с засухой и жарой.

Рост цен продолжится в связи с подорожанием и снижением доступности зернофуражных культур. Жара вызвала спад рождаемости свиней и бройлерных кур и вследствие этого — спад производительности. Необходимо совместно решить, как можно поддержать фермеров, чтобы мы смогли и в будущем покупать эстонскую свинину, баранину, говядину, курицу и яйца.

По оценке заместителя председателя комиссии по сельской жизни Урмаса Круузе, фермерам необходимо выделить дополнительные средства для выхода из сложной ситуации. ”В связи с ущербом от засухи в Эстонии необходимо применить меру по восстановлению производственного потенциала, описанную в программе развития сельской жизни. Для этого правительство должно выделить срочные пособия для возмещения ущерба, нанесенного засухой”, — сказал Круузе.

Он добавил, что если бы в прошлом году государство со своей стороны выделило пособия вдобавок к внеочередным пособиям ЕС, то фермерам уже было бы проще. Им также не потребовалось бы брать займы под высокие проценты.

На заседании министр сельской жизни Тармо Тамм и представители центральных организаций птицеводов и животноводов представят обзор текущей ситуации и примененных мер. Участники обсудят возможности изыскать дополнительные меры для помощи фермерам.

На заседание комиссии приглашены министр сельской жизни Тармо Тамм и представители профильных учреждений и организаций.

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