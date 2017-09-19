Комиссия по сельской жизни обсудила цены на продукты питания

Заседание комиссии Рийгикогу по сельской жизни во вторник было посвящено ценам на продукты питания, которые в последние несколько месяцев неуклонно растут, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, изменения цен необходимо проанализировать, чтобы понять, как это влияет на наших потребителей и на выплаты фермерам.

”С ростом цен зачастую выплаты производителям не повышаются. Либо перерабатывающие предприятия, либо розничная торговля получают наибольшую выгоду от роста цен. Или же проблема — в чем-то еще”, — сказал Кокк.

По его словам, необходимо установить все связанные с повышением цен обстоятельства, чтобы обеспечить справедливые выплаты производителям и, при необходимости, рассмотреть возможность снизить налог с оборота на товары первой необходимости.

На сегодняшнее заседание комиссии по сельской жизни приглашены директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йосинг, а также представители Министерства по делам сельской жизни, Союза коммерсантов Эстонии, Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии и Эстонского союза производителей продуктов питания.