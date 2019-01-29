Комиссия по окружающей среде: проекту закона об отходах необходима ”перезагрузка”

Против дальнейшего производства по проекту закона об отходах высказались Союз городов и волостей Эстонии, Торгово-промышленная палата, Эстонский союз производителей продуктов питания, Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии.

Дополнить планируемые в законопроекте изменения хотят MTÜ Rehviringlus, AS Kuusakoski.

Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Калле Паллинг признал, что такой финал производства по закону об отходах можно было предсказать уже давно. ”С одной стороны, это поучительный процесс, где посмотреть на себя со стороны следует как премьер-министру, так и министерству, Рийгикогу и задействованным секторам”, — сказал Паллинг. Он добавил, что несмотря на то, что в случае провала в 2020 году нам угрожает крупный штраф, участники процесса не смогли найти в себе сил на сотрудничество. ”Но улучшение организации переработки отходов по-прежнему остро стоит на повестке дня. Сортировка отходов и поиск мотивации людей выполнить цели по переработке 50 % отходов к 2020 году — первая задача, которой должен будет заняться новый министр окружающей среды”, — отметил Паллинг.

Проект закона об отходах был подготовлен в рамках реорганизации права в сфере окружающей среды и должен был заменить Закон об отходах и Закон о таре.