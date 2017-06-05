Комиссия по окружающей среде поддерживает запрет на показ диких животных в цирках

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудила использование животных в цирках и на общественных мероприятиях. Вопрос давно находится в центре общественного внимания как в Эстонии, так и за рубежом, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, общественность должна получить четкий сигнал, что использование диких животных для развлечения людей не оправдано с точки зрения морали. У детей такое обращение с животными формирует неправильные представления о природе.

Он привел ряд важных причин, почему такое решение необходимо принять.

”В цирках не обеспечен надлежащий уход за животными. У них мало места для передвижения, они содержатся в маленьких закрытых помещениях, их постоянно перевозят из одного места в другое и заставляют выполнять противоестественные трюки. Также в условиях цирка дикие животные не могут давать потомство. Это означает, что новые животные попадают в цирк из дикой природы”, — пояснил Вакра.

Он добавил, что многие государства уже запретили использование диких животных в цирках. Это дает нам уверенность, что мы поступаем так, как и другие защитники животных. Европейский суд также неоднократно подчеркивал необходимость защиты животных.

Комиссия по окружающей среде представила мнение в поддержку проекта закона о внесении изменений в Закон о защите животных с целью запрета на использование диких животных в цирке.