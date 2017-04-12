Комиссия по культуре представит новых кандидатов в совет ERR из числа экспертов

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по культуре решила представить парламенту предложение назначить новых экспертов в совет Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR).

Это: Пааво Ныгене, Рейн Вейдеманн и Агу Ууделепп. Рийгикогу назначит членов в совет ERR в мае по предложению комиссии по культуре.

”Сегодня после длительных обсуждений и двух туров выборов комиссия по культуре выбрала новых экспертов в совет ERR. Комиссия постаралась сделать так, чтобы эксперты были осведомлены по разным областям”, — сказал председатель комиссии по культуре Ааду Муст. Он добавил, что это был очень сложный выбор, поскольку хороших кандидатов было много.

В совет ERR входят один представитель от каждой фракции Рийгикогу до истечения полномочий созыва Рийгикогу и четыре эксперта, работающих в сфере деятельности Национального телерадиовещания. Полномочия экспертов действительны в течение пяти лет.

7 мая истекут полномочия членов совета ERR Марта Луйка, Райна Таммела и Агу Ууделеппа. Полномочия эксперта по новой прессе Пилле Пруулманн-Венгерфельдт действительны до 2020 г.