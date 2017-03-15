Комиссия по экономике приняла решение отсрочить введение требования о биотопливе на год

После встречи с заинтересованными группами комиссия Рийгикогу по экономике решила на год перенести введение требования, согласно которому продавцы должны добавлять в бензин и дизельное топливо биодобавки. Таким образом, обязанность будет введена в мае следующего года. В то же время, цель проекта закона о жидком топливе изменена не будет: в 2020 году доля биодобавок в разрешенном к использованию топливе должна составлять не менее 10%.

По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, закон можно применить, когда участники рынка будут к этому готовы. ”Чтобы спешка не повлияла на рост цен на топливо и не дала какому-либо предприятию монопольное преимущество, и чтобы на рынке биотоплива заработала настоящая конкуренция, биодобавки должно предлагать несколько поставщиков. В настоящий момент биодобавки в зимнем дизельном топливе на эстонском рынке есть только у Neste. Поэтому другим участникам рынка нужно дополнительное время, чтобы начать выполнять установленные законом требования”, — сказал Кокк.

Согласно законопроекту, с мая следующего года продавцы топлива будут обязаны продавать топливо, содержащее не менее 3,1–3,3% биодобавок в пересчете на энергоемкость. В начальной версии законопроекта срок вступления этого требования в силу был в мае этого года. Обязанность добавлять биотопливо не будет применяться к зимнему дизельному топливу с ноября 2018 года по конец марта 2019 года.

С апреля 2019 года в разрешенном к использованию топливе должно содержаться не менее 6,4% биодобавок. С 2020 года — 10%, но не менее 6,4% в пересчет на общую энергию в каждом разрешенном к употреблению литре топлива.

В заседании участвовали представители Союза топливных фирм Эстонии, Orlen Eesti OÜ, Neste Eesti AS, AS Kroodi Terminal и Министерства экономики и коммуникаций.

Второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о жидком топливе (361 SE) пройдет на пленарном заседании Рийгикогу 22 марта. Окончательное голосование пройдет 12 апреля.