Комиссия по экономике поддерживает повышение верхних границ залогов KredEx

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике обсудила повышение верхних границ залогов SA KredEx на кредиты предприятиям и жилищные кредиты. Это позволит целевому учреждению и в будущем заниматься поручительством по кредитам предприятий и домовладельцев.

”Поручительство KredEx помогает домовладельцам и малым предприятиям получить в банке кредит, — отметил председатель комиссии Свен Сестер. — Поскольку спрос растет и в прошлом году объемы были больше, то границы, предусмотренные для поручительства по кредитам предприятиям и жилищным кредитам, скоро станут слишком низкими. Для того, чтобы KredEx и в будущем мог заниматься поручительством по важным для людей кредитам, мы планируем повысить границы”.

Согласно прогнозу, рост объема портфеля договоров поручительства продолжится, передает пресс-служба Рийгикогу. Поэтому законопроект (523 SE) предусматривает увеличить максимальный объем действующих договоров поручительства по кредитам предприятиям с 160 миллионов евро до 220 миллионов евро и договоров поручительства по жилищным кредитам с 96 миллионов евро до 170 миллионов евро.

Участники заседания отметили, что изменение позволит ручаться за кредиты большего количества малых и средних предприятий в более крупных объемах. Это поможет предпринимателям основывать предприятия, расширять их деятельность, делать процесс работы более эффективным и находить новые технологии.

Повышение границ также позволит продолжить поручительство по кредитам, которые выдаются для покупки жилья или улучшения жилищных условий. Это, в свою очередь, обеспечит более высокий жизненный уровень для жителей Эстонии с ограниченными финансовыми возможностями и позволит достичь целей Государственной программы развития энергетического хозяйства до 2020 года.

В заседании также приняла участие министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало.

Комиссия решила направить законопроект пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 8 ноября.