Комиссия по экономике поддерживает более гибкий порядок отчуждения недвижимости

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике решила направить на первое чтение законопроект, призванный способствовать достижению с владельцем земли договоренности о ее отчуждении. Это позволит ускорить строительство объектов, представляющих общественный интерес, например, проекта Rail Baltic, государственной границы или шоссе.

По словам председателя комиссии Свена Сестера, законопроект позволит сделать отчуждение недвижимости более гибким. ”Владельцу земли в дальнейшем можно будет предлагать альтернативные варианты. Вместо того, чтобы продавать недвижимую вещь, владелец сможет обменять ее на аналогичную или изменить ее границы”, — отметил Сестер. Он подчеркнул, что владельцы земли должны получить за нее достойную плату.

В ходе заседания участники отметили, что при приобретении недвижимой вещи владельцу предлагается плата, которая включает в себя стоимость недвижимости и компенсацию за нанесенный имущественный ущерб и недополученный доход. Кроме того, владелец получит дополнительные компенсации: при достижении договоренности ему выплачивается мотивационная плата в размере 20%. Сумма компенсации должна составлять не менее 0,8 и не более 50 средних брутто-зарплат за предыдущей год. Если в связи с общественным интересом требуется приобрести жилое здание или помещение, по причине потери жилья предусматривается дополнительная компенсация за моральный ущерб. Она составляет 10% от предусмотренной платы. Кроме того, каждый участник делопроизводства получит компенсацию за осуществление соответствующего производства.

Участники заседания также отметили, что если от участка необходимо отрезать лишь небольшую часть, владельцу земли предлагается ускоренное производство. В этом случае не требуется оценка недвижимости. Плата является фиксированной и составляет 0,3 средней брутто-зарплаты (в настоящий момент — 355 евро). В дополнение к ней выплачивается мотивационная плата.

В заседании приняли участие министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон, главный специалист отдела по развитию транспорта и инвестициям Министерства экономики и коммуникаций Андрес Линдеманн, заместитель генерального директора Земельного департамента по вопросам кадастра недвижимости Трийну Ренну и руководитель отдела землеустройства Мерье Кринал.

Комиссия решила направить проект закона о приобретении недвижимой вещи в связи с общественным интересом (598 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 11 апреля.