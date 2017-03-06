Комиссия по экономике поддержала выбранную правительством трассу Rail Baltic

Сегодня на заседании комиссия по экономике обсудила коллективное обращение о пролегании железнодорожной трассы Rail Baltic. Комиссия поддержала выбранную правительством трассу, которая на территории Эстонии пролегает от Таллинна до границы с Латвией и проходит через Пярну, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, комиссия по экономике пришла к единому мнению, что существующую железнодорожную сеть необходимо и дальше развивать и поддерживать в очень хорошем состоянии. ”С точки зрения развития экономики Эстонии важное значение имеют внутригосударственные и международные скоростные соединения. Важно не только строительство новой трассы, но и развитие существующей в Эстонии сети железных дорог”, — сказал Кокк.

По оценке заместителя председателя комиссии по экономике Тоомаса Кивимяги, Rail Baltic — наше скоростное шоссе в Европу, а для Европы — в Эстонию. ”По мнению логистических предприятий Финляндии, строительство Rail Baltic — наиболее важное положительное событие в их секторе на ближайшее десятилетие. Привлекательность Эстонии как инвестиционной и экономической среды благодаря Rail Baltic заметно вырастет”, — сказал Кивимяги.

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Он добавил, что строительство Rail Baltic даст большой толчок и туризму. ”Эстония может предложить очень качественные, уникальные и привлекательные туристические услуги, но недостаточное транспортное сообщение — серьезная преграда для использования нашего потенциала”, — сказал Кивимяги.

18 ноября прошлого года Рийгикогу принял в производство коллективное обращение ”В защиту Эстонии”, инициированное партией ”Eestimaa Rohelised”, ”Noored Rohelised” и ”Ökoriik Eesti”. Обращение связано со строительством Rail Baltic. Обращение подписал электронно 1321 человек.

Петиция призывает отказаться от проекта Rail Baltic в его нынешнем виде, когда будет построена новая инфраструктура, которая разделит Эстонию на две части. Авторы обращения считают, что реконструкция существующей железнодорожной инфраструктуры Эстонии позволит создать действующие хорошие международные соединения с Европой, и проект Rail Baltic можно сделать более прибыльным и полезным для Эстонии.