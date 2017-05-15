Сегодня на заседании комиссия по экономике поддержала поправки к Закону о государственном имуществе. Поправки касаются назначения членов совета предприятий, публикации информации со стороны государственных коммерческих предприятий и выплачиваемых предприятиями пособий.

Комиссия по экономике решила направить законопроект пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится в эту среду, 17 мая, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По оценке председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, законопроект повысит эффективность работы всех 31 коммерческих предприятий с государственным участием. ”Порядка 12 самых крупных предприятий с государственным участием будут поквартально публиковать свою информацию, как это делают зарегистрированные на бирже компании. Экономическую деятельность государственных компаний нужно сделать прозрачной, ведь они принадлежат народу Эстонии”, — заявил Кокк.

Согласно проекту, информацию должны публиковать предприятия с аудиторским комитетом, где доход от продажи составляет не менее 14 миллионов евро в год, активы составляют не менее 7 миллионов евро, которые имеют по крайней мере 200 работников и по крайней мере восемь членов совета. Из этих четырех условий должны быть выполнены по крайней мере три.

По словам представившего проект министра финансов Свена Сестера, законопроект создаст ситуацию, в которой члены совета государственных компаний будут назначаться через комитет назначения. Комитет назначения представит предложения о размере состава совета, о кандидатах в члены совета и зарплате членов совета. Комитет назначения состоит их четырех членов от частного сектора и двух представителей государственного сектора. Согласно законопроекту, министр финансов будет лишен права назначать половину членов совета и определять верхнюю границу зарплаты.

”В будущем, государственные компании смогут выплачивать пособия своей сферы деятельности лишь для научной и исследовательской деятельности. Все пособия должны стать контролируемыми и прозрачными”, — сказал член комиссии по экономике Мярт Сультс.

Если инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о государственном имуществе (455) будет принят во время весенней сессии, то поправки к закону вступят в силу 1 июля этого года. Комитет назначения будет сформирован не позже 31 августа и новые принципы публикации информации и выплаты пособий нужно будет внести в уставы предприятий не позже 20 сентября.