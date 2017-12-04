Комиссия по экономике обсудила изменение организации автоперевозок

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике выслушала мнения заинтересованных групп в связи с законопроектом по изменению организации автоперевозок. Комиссия решила направить законопроект на второе чтение пленарному заседанию Рийгикогу.

”Согласно законопроекту, во время внутригосударственных перевозок водитель больше не будет обязан иметь при себе документы, подтверждающие право на грузоперевозки. Водитель должен иметь при себе только документ, удостоверяющий личность, чтобы данные можно было проверить в базе данных. В дальнейшем сопроводительные документы к грузу могут быть в электронном виде”, — сказал председатель комиссии Свен Сестер.

Он сказал, что законопроект позволит повысить безопасность дорожного движения и перевозок, а также улучить условия конкуренции для предпринимателей. ”С одной стороны, будет уточнена ответственность перевозчика. С другой стороны, будут уточнены права лиц, осуществляющих надзор”, — отметил Сестер.

Согласно законопроекту, перевозчик будет отвечать за нарушения, совершенные в ходе организованных им грузоперевозок. Если водитель был наказан за нарушения, связанные с автоперевозками, то в дальнейшем они будут рассматриваться как нарушения перевозчика.

Законопроект также предусматривает ответственность отправителя груза в рамках производства по проступку. Сейчас за нарушение требований к грузу со стороны отправителя в рамках производства по проступку отвечает водитель или перевозчик. Согласно законопроекту, отправитель груза может также быть ответственным за нарушения, связанные с заполнением сопроводительных документов к грузу и размещением, закреплением или укрытием груза.

Если водитель повторно не оплатил денежные штрафы за предыдущие серьезные правонарушения, связанные с автоперевозками, и совершил новое серьезное правонарушение, то полиция может ходатайствовать об аресте водителя. Это изменение важно, прежде всего, в отношении водителей из зарубежных стран, которые не оплатили много штрафов и к кому не применяется исполнительное производство.

Во время производства по законопроекту были частично учтены предложенные заинтересованными группами поправки.

В заседании участвовали директор Союза автотранспортных предприятий Эстонии Виллем Тори, член правления Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков Яак Кивисильд, генеральный секретарь Ассоциации Логистики и экспедирования Эстонии Катре Касепылд, руководитель отдела шоссейных и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Айн Таттер, руководитель службы по перевозкам и дорожному движению того же отдела Хиндрек Аллвеэ и ведущий специалист Эда Рембел.

Комиссия приняла решение о направлении проекта закона об автоперевозках (488 SE) на второе чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 12 декабря.