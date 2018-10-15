Комиссия по экономике: легализация платформ таксоизвоза за год вдвое увеличило количество поставщиков услуги

Соответствующий закон вступил в силу в ноябре прошлого года.

Председатель комиссии Свен Сестер отметил, что в результате изменения законодательства количество поставщиков услуги за год увеличилось вдвое. Это положительно повлияло на доступность такси и стоимость перевозок. В ходе осуществления надзора выяснилось, что у нескольких транспортных средств, используемых для договорных перевозок, отсутствует транспортная карта и необходимая страховка. ”Для повышения надежности услуги планируется внести поправку, согласно которой отображение данных транспортной карты в приложении станет обязательным, — сказал Сестер. — Регулирование услуг на базе платформ должно, с одной стороны, быть нацелено на увеличение конкуренции и, как следствие, снижение цен и повышение качества. С другой стороны, услуга должна быть надежной и соответствовать единым требованиям”.

На заседании было отмечено, что к настоящему моменту было выдано порядка 8000 карт обслуживания и 5000 транспортных карт. В этом году Таллиннская муниципальная полиция провела более 7000 проверок и инициировала порядка 500 производств.

Обзор комиссии представили вице-канцлер по внутреннему рынку Министерства экономики и коммуникаций Кристи Талвинг и советник отдела шоссейных и железных дорог Хиндрек Аллвеэ.