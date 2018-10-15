15.10.2018, 20:10

Комиссия по экономике: легализация платформ таксоизвоза за год вдвое увеличило количество поставщиков услуги

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rus.delfi.ee
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Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018
Foto: Andres Putting

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике заслушала обзор изменения ситуации в сфере таксоизвоза с момента вступления в силу закона, регулирующего договорные перевозки, сообщает пресс-служба парламента.

Соответствующий закон вступил в силу в ноябре прошлого года.

Председатель комиссии Свен Сестер отметил, что в результате изменения законодательства количество поставщиков услуги за год увеличилось вдвое. Это положительно повлияло на доступность такси и стоимость перевозок. В ходе осуществления надзора выяснилось, что у нескольких транспортных средств, используемых для договорных перевозок, отсутствует транспортная карта и необходимая страховка. ”Для повышения надежности услуги планируется внести поправку, согласно которой отображение данных транспортной карты в приложении станет обязательным, — сказал Сестер. — Регулирование услуг на базе платформ должно, с одной стороны, быть нацелено на увеличение конкуренции и, как следствие, снижение цен и повышение качества. С другой стороны, услуга должна быть надежной и соответствовать единым требованиям”.

На заседании было отмечено, что к настоящему моменту было выдано порядка 8000 карт обслуживания и 5000 транспортных карт. В этом году Таллиннская муниципальная полиция провела более 7000 проверок и инициировала порядка 500 производств.

Обзор комиссии представили вице-канцлер по внутреннему рынку Министерства экономики и коммуникаций Кристи Талвинг и советник отдела шоссейных и железных дорог Хиндрек Аллвеэ.

Рийгикогу принял инициированный 26 членами Рийгикогу Закон о внесении изменений в Закон об общественном транспорте, Закон о дорожном движении и в Закон о государственных пошлинах (188 SE) 14 июня, и закон вступил в силу 1 ноября прошлого года.

Tallinn Hockey weekend
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