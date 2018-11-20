20.11.2018, 19:40

Комиссия по экономическому развитию: деловая дипломатия в Эстонии выходит на новый уровень

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rus.delfi.ee
EST
Õiguskantsler Ene Ergma juures
Foto: Ilmar Saabas

Правительственной комиссии по экономическому развитию был представлен обзор информационного ресурса по планированию деловых визитов и встреч и взаимному обмену информацией www.visiidid.ee, активное использование которого позволит вывести деловую дипломатию в Эстонии на совершенно новый уровень.

”Цель деловых поездок — представить Эстонию как привлекательное место для иностранных инвестиций и надежного партнера по экспорту, а также способствовать достижению долгосрочных целей государства”, — сказал руководивший работой комиссии премьер-министр Юри Ратас. Комментируя новую инициативу, он также добавил, что организация поездок из Эстонии является важным инструментом для реализации глобальных амбиций наших предприятий, поддержки и поощрения предпринимательства как при выходе на новые рынки, так и в случае инвестиций в Эстонию. Юри Ратас выразил надежду, что портал по обмену информацией будет в первую очередь активно использоваться частными компаниями и станет для них окном за пределы Эстонии.

Портал www.visiidid.ee был подготовлен Фондом содействия развитию предпринимательства в рамках стратегии деловой дипломатии в Эстонии. Он предусматривает скоординированное развитие внешней экономики Эстонии, что способствует росту экспорта эстонских компаний и увеличению объема иностранных инвестиций. Портал Visiidid.ee постоянно пополняется.

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммиста, при сотрудничестве частного и публичного сектора новый инструмент поможет лучше интегрировать потребности и требования внешней коммуникации. ”Предприниматели имеют актуальный обзор географических направлений деловой дипломатии государства, при этом мы можем наметить отзывы предпринимателей об интересующих их внешних рынках, и в зависимости от этого лучше планировать свою деятельность”,– отметил Таммист. ”К тому же это позволит расширить круг компаний, имеющих возможность получить государственную поддержку при охвате зарубежных рынков”, — добавил Таммист.

Помимо прочего, комиссии по экономическому развитию был представлено обзор о привлечении зарубежных студентов на рынок труда Эстонии. С этой целью будет продолжен обмен информацией между работодателями и иностранными студентами, студенты будут участвовать в изучении эстонского языка, а в будущем деятельность будет сфокусирована на представлении на международной арене возможностей высшего образования в Эстонии в тех сферах, где имеется высокий спрос на рынке труда в Эстонии.

Предыстория

Комиссия по экономическому развитию, возглавляемая премьер-министром, собирается раз в месяц, чтобы получить обзор состояния экономики, найти решения вопросов, требующих межведомственной координации, привлечь экспертов и заинтересованные стороны и рассмотреть вопросы развития экономической среды.

Помимо премьер-министра членами комиссии являются министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист, министр науки и образования Майлис Репс, министр юстиции Урмас Рейнсалу, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, министр финансов Тоомас Тынисте, министр здоровья и труда Рийна Сиккут и министр иностранных дел Свен Миксер. Работой комиссии руководит премьер-министр Юри Ратас.

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Другие министры участвуют в заседании по приглашению премьер-министра, если рассмотрение темы предполагает присутствие соответствующего министра. Работа комиссии финансируется стратегическим бюро Государственной канцелярии.

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