Комиссия по экономическому развитию: деловая дипломатия в Эстонии выходит на новый уровень

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммиста, при сотрудничестве частного и публичного сектора новый инструмент поможет лучше интегрировать потребности и требования внешней коммуникации. ”Предприниматели имеют актуальный обзор географических направлений деловой дипломатии государства, при этом мы можем наметить отзывы предпринимателей об интересующих их внешних рынках, и в зависимости от этого лучше планировать свою деятельность”,– отметил Таммист. ”К тому же это позволит расширить круг компаний, имеющих возможность получить государственную поддержку при охвате зарубежных рынков”, — добавил Таммист.

Помимо прочего, комиссии по экономическому развитию был представлено обзор о привлечении зарубежных студентов на рынок труда Эстонии. С этой целью будет продолжен обмен информацией между работодателями и иностранными студентами, студенты будут участвовать в изучении эстонского языка, а в будущем деятельность будет сфокусирована на представлении на международной арене возможностей высшего образования в Эстонии в тех сферах, где имеется высокий спрос на рынке труда в Эстонии.

Предыстория

Комиссия по экономическому развитию, возглавляемая премьер-министром, собирается раз в месяц, чтобы получить обзор состояния экономики, найти решения вопросов, требующих межведомственной координации, привлечь экспертов и заинтересованные стороны и рассмотреть вопросы развития экономической среды.

Помимо премьер-министра членами комиссии являются министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист, министр науки и образования Майлис Репс, министр юстиции Урмас Рейнсалу, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, министр финансов Тоомас Тынисте, министр здоровья и труда Рийна Сиккут и министр иностранных дел Свен Миксер. Работой комиссии руководит премьер-министр Юри Ратас.

Другие министры участвуют в заседании по приглашению премьер-министра, если рассмотрение темы предполагает присутствие соответствующего министра. Работа комиссии финансируется стратегическим бюро Государственной канцелярии.