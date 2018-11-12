Комбинезон для младенца, очки для ребенка, зубные капы… Почему клиенты Omniva вынуждены ждать своих посылок

Руководитель по связям с общественностью Omniva Маттиас Кайв говорит, что сейчас они работают больше, чем когда-либо ранее. ”Сейчас, в период переезда, сортировка посылок происходит как в старом центре логистики на улице Палласти, так и в новом центре на Рукки теэ. Кроме того, начинается период рождественских объемов”, — сказал он всокресенье и добавил, что в период с 5 по 18 ноября, действительно, могут наблюдаться отклонения от обычного ритма.
”Несмотря на то, что подавляющее большинство посылок доходят до адресатов вовремя, к сожалению, существует и небольшая часть посылок, сроки доставки которых из-за процесса переезда сдвинулись. Поскольку мы только учим новую линию обращаться с посылками, то часть посылок, прежде всего тех, которые имеют специфическую форму или специальные условия, могут запоздать. В начале недели мы разберемся с этим”, — пообещал он.
Кайв попросил у всех, на кого повлиял переезд сортировочного центра, терпения и понимания. ”Эти перемены нужны для того, чтобы далее предлагать быстрые и более качественные услуги”.
Официально новый центр начал работу 12 ноября.