Комбинезон для младенца, очки для ребенка, зубные капы… Почему клиенты Omniva вынуждены ждать своих посылок

В прошлый вторник к Delfi обратилась женщина, которая получила уведомление о прибытии ее посылки, но в почтовом автомате ее ждала лишь пустая ячейка. Женщина связалась со службой поддержки клиентов Omniva. Ей обещали все выяснить и перезвонить, но не сделали этого. Она позвонила сама, но опять получила лишь обещания. Дело усугублялось тем, что в посылке находился теплый комбинезон для ее шестимесячного ребенка, с которым ей на днях нужно было ехать к врачу. ”У меня нет машины. Я езжу на общественном транспорте, и теперь не представляю, как я с ребенком доберусь до врача. Может, кто-то из Omniva хочет нас подвезти?”

В пятницу в редакцию поступила еще одна жалоба. ”Проблемы с посылками наблюдается уже неделю. Клиенты злы. Сам я тоже не получил посылки, хотя и звоню им каждый день”, — сказал мужчина.

В субботу другой мужчина сообщил, что уже более двух недель не может получить сделанные по спецзаказу очки за 300 евро. ”Ребенок не может ходить в детский сад и на учебу, так зрение у него +7 и +6”, — написал мужчина. Он рассказал, что один его знакомый уже три недели ждет свою капу для выравнивания зубов за 1000 евро. ”Врач официально советует незамедлительно заказать новую, иначе через несколько недель нужно будет заново устанавливать брекеты. Так что нормальная жизнь нарушена”, — сказал он и тоже отметил неудовлетворительную работу клиентской службы.