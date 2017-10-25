Командировкам — нет. Как Европа хочет запретить Эстонии демпинговать на рынке труда

23 октября министры стран Евросоюза договорились о реформе правил, которые определяют условия командировки работников внутри ЕС. Латвия вместе с Польшей, Венгрией и Литвой выступают категорически против изменений, утверждая, что они снизят конкурентоспособность их предприятий при борьбе за заказы из Старой Европы.

В понимании евросоюзного права ”командированный работник” — это любой человек, которого работодатель отправляет в другую страну ЕС для оказания на месте услуг. Правила оплаты труда до сих пор регулировались директивой от 1996 года, принятой до знаменитого расширения Евросоюза в 2004-м и создающей преимущества для предприятий из стран с традиционно низким уровнем оплаты труда. Например, если латвийская строительная компания получает контракт на строительство жилых домов в Вене, то ее работники, находясь в Австрии, будут продолжать платить налоги и делать социальные взносы в Латвии; их зарплата не должна быть ниже австрийской минималки, но оплачивать сверхурочные строителям могут по латвийским расценкам.

В марте 2016 года под давлением стран Западной Европы Еврокомиссия взялась реформировать Директиву о командированных работниках (posted workers). Цель поправок — заставить предприятия обеспечить командированным работникам через какое-то время такие же условия труда, какие имеют их иностранные коллеги, особенно в том, что касается зарплат, выплаты бонусов, страховок и т.п. На практике это означает, что работник, командированный латвийским работодателем, скажем, в Данию, должен будет через какое-то время получать за выездной период не меньше, чем его датский коллега.

Демпинг vs протекционизм: что не нравится Латвии

Революционная реформа четко разделила Европу на два лагеря. Одиннадцать стран Восточной Европы отказались ее поддержать, утверждая, что это лишит их экономического преимущества в виде дешевой рабочей силы. Сейм Латвии в качестве аргументации указал, что перед подачей этого предложения Еврокомиссия не провела всесторонние консультации, как того требует второй протокол Договора о функционировании ЕС.

Более того, в сентябре этого года все три страны Балтии и Польша договорились сформировать коалицию, чтобы активнее бороться против новой директивы. ”Мы с тревогой смотрим на тенденцию к подрыву устоев ЕС, таких как четыре свободы единого рынка”, — заявила на встрече представителей четырех стран премьер-министр Польши Беата Шидло.

Страны ”западного блока” (Франция, Германия, Дания), напротив, выступали за скорейшее внедрение изменений, желая тем самым создать равные конкурентные условия для местных и зарубежных предприятий и защитить свои рынки труда. Новый президент Франции Эммануэль Макрон даже сделал тему ”командированных” одним из своих главных предвыборных тезисов. И именно Париж требовал от Еврокомиссии более жестких формулировок.

Европа двух скоростей: четверо против всех

В итоге, по истечению двух лет, стороны достигли компромисса. Из 11 стран, возражавших против изменений Директивы, ”против” в понедельник проголосовали только четыре — Латвия, Польша, Венгрия, Литва. Эстония, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, перешла на сторону сторонников реформ. Воздержались в ходе саммита только Британия, Ирландия и Хорватия.

Под давлением Франции в компромиссном проекте Директивы сокращен период разрешенного нахождения в командировке до 12 месяцев с правом продления еще на 6 месяцев по ходатайству компании. В первоначальной редакции Еврокомиссии предполагалось, что зарубежная командировка может продлиться до 24 месяцев. Сейчас действует норма о 30 месяцах.

Париж со своей стороны пошел на уступки в вопросе транспортных перевозок. Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Испания и Португалия выразили опасения, что реформа нанесет ущерб их дальнобойщикам. В результате было принято решение, что транспортный сектор включат в правила о командированных, как того требует того Франция, но для отрасли будет разработан специальный механизм. Он должен учитывать то обстоятельство, что дальнобойщики, по сути, работают за баранкой в самых разных странах.

Для внедрения измененной директивы в национальное законодательство будет предусмотрен четырехлетний переходный период. Одновременно планируется усилить противодействие попыткам мошенничества с правилами командировок — эту норму включили в отдельный пакет о вопросах социальной безопасности.

Два миллиона командированных

Согласованный министрами стран ЕС проект поправок еще должен получить одобрение Европарламента. Дебаты могут быть острыми. По информации DELFI, многие депутаты, в том числе из стран Западной Европы, выражают тревогу, что реформа создаст преграды для дальнейшего развития единого рынка товаров и услуг, что является одной из основ Евросоюза.

В количественном выражении командированные — это лишь 2 миллиона человек, или 0,9% занятых в ЕС работников. Однако, по оценкам Еврокомиссии, их концентрация велика в определенных странах и некоторых секторах экономики (41,6% командированных приходится на строительный сектор). К тому же численность командированных постоянно увеличивается — с 2010-го по 2015 год зафиксирован рост на 41,3%.

Нужно отметить, что своих работников в долгосрочные командировки за границу посылают отнюдь не только бедные страны Восточной Европы. Активный обмен трудовыми ресурсами происходит также между странами Западной Европы, но в их случае предусматриваемое реформой выравнивание социальных гарантий не играет существенной роли в силу схожести систем.

Согласно данным Еврокомиссии, больше всего работников отсылает Польша (22,8% от всего числа командированных), Германия (11,7%) и Франция (6,9%). Самые популярные направления командировок — Германия (28%), Франция (11,9%), Бельгия (10,5%). Не менее важно и то, какой удельный вес командированные работники составляют на всем рынке труда страны. Абсолютный рекорд зафиксирован в Люксембурге. Каждый десятый работник в этой стране — это иностранец, приехавший в командировку.

Латвийские работники составляют только 0,4% от всех командированных в ЕС. Но число командированных из Латвии в период с 2010-го по 2015 год увеличилось на 57% — до 7,8 тысяч человек. Чаще всего латвийские работодатели посылают свой персонал в Германию, Швецию, Норвегию (не входит в ЕС, но подчиняется директиве), Францию и Финляндию. Если говорить о секторах экономики, то в основном это строительство (47,2% всех командированных), транспорт (14,6%), производство (14,2%). Для сравнения: в Латвию по программе командированных в 2015-м прибыло 1,4 тысячи иностранцев, то есть в пять раз меньше, чем отослано.

Стоит добавить, что Эстония и Литва используют возможности Директивы намного активнее, чем латвийцы. Из Эстонии в 2015 году было командировано 15 тысяч человек (60% — на работы в Финляндию), из Литвы — 25 тысяч (30% — в Германию).

Восточную Европу заставят стать богаче?

Если предлагаемые изменения к Директиве о командированных работниках будут приняты, то многие предприятия из стран Восточной Европы, скорее всего, потеряют свою конкурентоспособность на европейском рынке услуг, а, значит, и заказы. Это может привести к усилению эмиграции (то есть польские и латвийские строители просто переедут на ПМЖ в ту же Бельгию, чтобы работать уже на бельгийского работодателя) и к падению темпов роста экономики в Восточной Европе.

С другой стороны, понятно, что без искусственных стимулов для повышения зарплат в Восточной Европы процесс оттока рабочей силы будет продолжаться. По данным Eurostat, Латвия входит в пятерку стран Евросоюза с самыми низкими средними показателями почасовой оплаты труда (7,5 евро за час). Для сравнения: в Дании за час работы платят в среднем 42 евро, в Бельгии — 39, в Швеции — 38, в Люксембурге — 36, а во Франции — 35.

Директива о командированных работниках идейно перекликается с давним обещанием Евросоюза добиться повышения уровня жизни в бедных странах ЕС за счет введения неких общих социальных стандартов. Предполагалось, что с помощью этой меры Евросоюз уменьшит разрыв между очень бедными и богатыми странами, и, таким образом, остановит похожую на цунами волну миграции на Запад. О самой инициативе было объявлено еще семь лет назад — за это время Европарламент принял несколько декларативных резолюций, а Еврокомиссия даже разработала черновик новой стратегии социальной политики (т.н. социальный компонент, social pillar).

Все вопросы социальной политики сейчас находятся в компетенции национальных правительств, и бедные страны Восточной Европы будут возражать против любой обязаловки. Впрочем, опыт с Директивой о командированных работниках показывает, что мнением ”второго дивизиона” при необходимости могут и пренебречь.