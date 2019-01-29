29.01.2019, 20:30

Колумнист об эстонском рынке недвижимости: красивое уничтожают, уродливое оставляют

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rus.delfi.ee
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Lammutamisele mineva restorani Umami hoone Tallinnas Mustamäe ja Õismäe piiril
Lammutamisele mineva restorani Umami hoone Tallinnas Mustamäe ja Õismäe piiril Foto: Rauno Volmar

”Почему в Эстонии, где достаточно места, нужно строить многоквартирные дома так близко друг к другу? Почему никто не создает приятные зеленые зоны и не понимает, что на самом деле имеет ценность?” — задается вопросов колумнист Кайре Уусен в своем мнении в Eesti Päevaleht.

"Разговоры о том, что зданием времен первой ЭР на границе Мустамяэ и Ыйсмяэ в Таллинне, где сейчас находится ресторан Umami, планируют снести, звучали еще в прошлом году. У того, кто бывал в этом ресторане, кто пил там кофе под яблонями в саду или просто знает этот район, от боли сжимается сердце".

Уусен пишет, что знает этот дом уже давно, и в нем всегда было что-то таинственное, а когда его привели в порядок, то оно и вовсе задышало полной грудью.

"Почему же приведенному в порядок зданию не дают жить дольше? Или почему застройщики не хотят видеть эту жемчужину в качестве своего соседа или в качестве чего-то, что поднимает ценность района? Понять трудно”.

"Конечно, в обществе со свободной рыночной экономикой никто не может предписывать владельцу дома, что можно делать, а чего нельзя. Равно как и застройщику, который сегодня здесь, а завтра там”, — рассуждает она.

Уусен отмечает, что между спальными районами Мустамяэ и Ыйсмяэ есть всего два красивых здания. Одно из них — это здание ресторана, другое — Burmani villa. ”О бывшем микрорайоне Кадака даже говорить не хочется, ведь красивые истории из прошлого нравятся не всем. ”

”Я до последнего надеялась, что то, о чем говорили в прошлом году, не будет претворено в жизнь. Думала, что местные жители будут бороться против сноса и владелец передумает. Но этого не произошло. Так что сообщение о сносе прозвучало как сообщение о смерти живого существа, которое умерло не естественным путем, а которого убили”.

По словам Уусен, то, что придающее району ценность здание сносят во имя скучных и безликих многокваритрных домов, которых в Мустамяэ и Ыйсмяэ и так много, крайне прискорбно.

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