Колумнист об эстонском рынке недвижимости: красивое уничтожают, уродливое оставляют

"Разговоры о том, что зданием времен первой ЭР на границе Мустамяэ и Ыйсмяэ в Таллинне, где сейчас находится ресторан Umami, планируют снести, звучали еще в прошлом году. У того, кто бывал в этом ресторане, кто пил там кофе под яблонями в саду или просто знает этот район, от боли сжимается сердце".

Уусен пишет, что знает этот дом уже давно, и в нем всегда было что-то таинственное, а когда его привели в порядок, то оно и вовсе задышало полной грудью.

"Почему же приведенному в порядок зданию не дают жить дольше? Или почему застройщики не хотят видеть эту жемчужину в качестве своего соседа или в качестве чего-то, что поднимает ценность района? Понять трудно”.

"Конечно, в обществе со свободной рыночной экономикой никто не может предписывать владельцу дома, что можно делать, а чего нельзя. Равно как и застройщику, который сегодня здесь, а завтра там”, — рассуждает она.

Уусен отмечает, что между спальными районами Мустамяэ и Ыйсмяэ есть всего два красивых здания. Одно из них — это здание ресторана, другое — Burmani villa. ”О бывшем микрорайоне Кадака даже говорить не хочется, ведь красивые истории из прошлого нравятся не всем. ”