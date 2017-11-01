Коллекция ERDEM x H&M: принты для модного дома создала эстонский дизайнер

32-летняя Рийн Фармелли-Кыйв создает принты для британского дома моды Erdem, который в сотрудничестве с H&M уже на этой неделе начинает продажу своей коллекции в магазинах по всему миру, пишет Eesti Ekspress.

Коллекция ERDEM x H&M появится в 220 магазинах по всему миру и на hm.com 2 ноября 2017 года. В Эстонии коллекцию можно будет приобрести в Postimaja H&M с 8:00 (магазин специально открывается на час раньше) и начиная с 11:00 в онлайн-магазине.

На онлайн магазин, правда, надеяться не стоит: вот уже несколько лет подряд он предательски зависает от наплыва пользователей.