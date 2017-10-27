Коллекция ERDEM x H&M от именитого, но малоизвестного широкой публике дизайнера: будет ли она продаваться в Эстонии?

В четверг в Таллинне состоялась презентация новой дизайнерской коллекции H&M. В этом году их партнером по коллаборации стал лондонский дизайнер Эрдем Моралиоглу. Для коллекции даже снял короткометражный фильм режиссер Баз Лурман. Но известно ли название ERDEM широкой публике, и важно ли крупное имя для удачных продаж, по крайней мере у нас, в Эстонии?

Эрдем Моралиоглу родом из Канады, стажировался у Вивьен Вествуд, позже работал у Дианы фон Фюрстенберг, а в 2005 году запустил свой собственный бренд ERDEM. Удостоился многих наград, например, Британского модного совета. В общем, известное имя в мире моды.

Что важнее: известное имя или сам товар?

Что примечательно, для H&M Эрдем создал, впервые, коллекцию для мужчин. Однако, широкую публику этим не удивить, и он ей, вероятно, вряд ли известен, в отличии от предыдущих пригашенных дизайнеров H&M: Versace, Karl Lagerfeld, Balmain, Kenzo.

Если вспомнить 2015 год, то коллекцию Balmain для H&M смели во всем мире, и в Эстонии, за считанные минуты. Зато коллекция от Kenzo, несмотря на известность бренда, была распродана не настолько быстро, а часть вещей пролежала в магазине, пока ее просто не убрали из продажи.

Коллекция ERDEM хоть более ”носибельная” и традиционная, в отличие от Kenzo, но при этом в некотором смысле и более обычная. Эрдем Моралиоглу известен своей любовью к цветочным принтам, но и другие бренды ими не брезгуют. А если нет разницы, потребители вряд ли захотят платить больше.

Kuvatõmmis

Цены же в коллекции начинаются от 20 евро (простите, от 19,99), а самые дорогие вещи в коллекции стоят без одного цента 300 евро — искусно сшитое платье и мужские пальто. Конечно же, высокая цена подразумевает под собой еще и высокое качество. Однако здесь есть одно НО: это любители моды знают, что дизайнерские коллекции H&M сшиты качественней, чем их рядовой товар, а обычные потребители ассоциируют торговую сеть с худшим качеством.

Вдобавок к тому, многие пользователи соцсетей сокрушаются, что с каждой новой коллекцией качество вещей ухудшается, и первые дизайнерские коллекции H&M, например, от Lanvin, Versace, Marni, были намного качественней. В принципе, удалось убедиться в этом на собственной шкуре: двухсторонняя куртка Kenzo x H&M через пару месяцев превратилась в одностороннюю — на одной стороне разошлась ткань.

Женщинам — поярче, мужчинам — потемнее

Вернемся же к самой новой коллекции. Как пишет H&M, в ней нашли отражение детские воспоминания дизайнера и атмосфера сельской Англии. По словам Эрдема, строгий крой напоминает силуэты костюмов и пальто его отца, эффектные платья демонстрируют любовь к кинематографу, а выразительные цветочные мотивы напоминают изысканные принты его подиумных коллекций.

”Меня всегда завораживал язык женственности, будь то кружева, цветы, особая эстетика”, — говорит Эрдем. Этими словами, в принципе, и можно описать женскую часть коллекции ERDEM x H&M. Мужская же часть выдержана в более темных и нейтральных, но также полна цветочных мотивов.

Материалы, наряду с кружевом и хлопком, включают в себя мохер и шелк. Мужская шелковая пижама, видимо, будет одной из самых продаваемых вещей в коллекции — огромное количество блогов и изданий поделились фотографией актрисы Кирстен Данст в этой пижаме (да-да, именно из мужской коллекции).

Хотя в реальной жизни шелка коллекции выглядят не так эффектно, как на фото с показа, но кто знает, возможно виной всему плохое освещение.

Примечательно, что впервые за долгое время в дизайнерской коллекции отсутствуют солнечные очки, которые, кстати, обычно одни из первых уходят с витрин.

Реклама сделает свое дело?

Эксперт в области моды и редактор журнала Slacker Анне Ветик считает, что и у этой коллекции в Эстонии найдется свой покупатель.

”Подозреваю, что наш ”человек с улицы” еще месяц назад понятия не имел, что такое ERDEM и с чем это едят. Но как обычно, коллаборацию H&M предвещает массовая реклама, объясняющая, что у каждого приличного гражданина должна висеть в шкафу праздничная пижамка в Викторианском стиле”, — пишет она.

”Так что вне сомнений, всю коллекцию разберут за день, особенно учитывая, что местный мейнстрим любит женственность, черный цвет, кружева и цветочки не меньше, чем стразы аля Balmain. К тому же в Эстонию, скорее всего, завезут в магазин считанные экземпляры”, — подытоживает Анне.

О самой коллекции она отзывается позитивно, и особенно выделяет ее мужскую часть. ”Хотя я все еще с грустью вспоминаю великолепную коллекцию Isabel Marant x H&M и жалею, что не скупила абсолютно все”, — смеется Анне.

Коллекция ERDEM x H&M появится в 220 магазинах по всему миру и на hm.com 2 ноября 2017 года. В Эстонии коллекцию можно будет приобрести в Postimaja H&M с 8:00 (магазин специально открывается на час раньше) и начиная с 11:00 в онлайн-магазине.

На онлайн магазин, правда, надеяться не стоит: вот уже несколько лет подряд он предательски зависает от наплыва пользователей.