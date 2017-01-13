Согласно данным исследования Taloustutkimus, если количество всего вывозимого из Эстонии алкоголя сократится на четверть, то количество вывозимого пива, сидра и лонгдринков уменьшится наполовину.
Согласно поправкам к закону об алкоголе, налоговые поступления в Финляндии вырастут на 60 млн евро.
Помимо этого, изменится и поведение потребителей — по мнению составителей исследования, люди будут потреблять меньше крепких алкогольных напитков. Предположительно, продукцию с меньшим содержанием алкоголя предпочтут высоко алкогольным напиткам.