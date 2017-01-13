Количество алкоголя, вывозимого из Эстонии в Финляндию, сократится на четверть под влиянием поправок к финскому закону об алкоголе, пишут "Деловые Ведомости".

Согласно данным исследования Taloustutkimus, если количество всего вывозимого из Эстонии алкоголя сократится на четверть, то количество вывозимого пива, сидра и лонгдринков уменьшится наполовину.

Согласно поправкам к закону об алкоголе, налоговые поступления в Финляндии вырастут на 60 млн евро.

Помимо этого, изменится и поведение потребителей — по мнению составителей исследования, люди будут потреблять меньше крепких алкогольных напитков. Предположительно, продукцию с меньшим содержанием алкоголя предпочтут высоко алкогольным напиткам.