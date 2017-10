Количество возмещений за ущербы, связанные с домашними животными, за год удвоилось

В сентябре в If сообщили о 156 случаях ущерба, связанных со страхованием собак и кошек, что по сравнению с годом прошлым, на 70 процентов больше, значится в пресс-релизе.

В прошлом месяце ущербы, связанные с домашними животными, достигли более 35 000 евро, и в течение года возросли на 114 процентов. В большинстве случаев причиной являлись связанные с болезнью домашнего животного расходы на лечение, из них в пяти случаях дело касалось трагически закончившегося заболевания.

Руководитель отдела имущественного страхования Вейко Сепп сказал, что владельцы животных зачастую посещают ветеринара чаще, чем своего собственного семейного врача.

”Наша статистика показывает, что средние счета за лечение домашних животных остаются в пределах пары сотен евро, и в случае если животные застрахованы, расходы на лечение не должны зависеть только от текущего положения финансовых дел владельца. Радостно признавать, что от купленного страхования у клиентов есть реальная польза, для того, чтобы покрыть частые расходы на лечение. В последние годы осведомлённость людей по поводу страхования возросла, и таким образом, заменяет страхование домашних животных собакам и кошкам больничную кассу”, — сказал Вейко Сепп.

Если преимущественно сообщается о заболеваниях и связанных с несчастным случаем ущербах, то в прошлом году зарегистрировали и два случая, где собаки в арендной квартире прогрызли мебель, прогрызли дыры в стене и повредили чужое имущество. Также был один ущерб по страхованию ответственности, где собака напала и принесла увечья прогуливающейся мимо женщине.

В сентябре If Kindlustus выплатил своим клиентам возмещений на сумму 3,5 миллиона евро за 2569 случаев. Наибольшие выплаты составили ущербы по каско, за которые If выплатил 1,5 млн евро. Имущественные и дорожно-транспортные ущербы If Kindlustus возместил в размере 900 000 евро в обоих случаях.