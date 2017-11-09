Количество торговых центров в Таллинне приближается к критическому: многие могут обанкротиться

Исполнительный директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс сказа, что Таллинн приблизился к той черте, преодоление которой может привести к банкротству и закрытию торговых центров.

”На прошлой неделе я решил выяснить, почему в Америке столько обанкротившихся торговых центров. Когда я сравнил время, когда в Америке были закрыты многие центры, и ближайшее будущее Эстонии, то увидел, что мы приближаемся к той же цифре, что в Америке. Так что Эстония подошла в довольно опасной черте”, — сказал Партнитс.

”Другое дело — расширения. Если расширяется старый центр, то это идет рынку только на пользу”, — добавил он.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.