09.11.2017, 21:10

Количество торговых центров в Таллинне приближается к критическому: многие могут обанкротиться

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rus.delfi.ee
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Количество торговых центров в Таллинне приближается к критическому: многие могут обанкротиться
Ülemiste keskuse tegevjuht Guido Pärnits hindab Ülemistet Tallinna kõige dünaamilisemalt arenevaks piirkonnaks, mille märksõnad on Ülemiste City, lennujaam, Rail Baltic.Rauno Volmar

Исполнительный директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс сказа, что Таллинн приблизился к той черте, преодоление которой может привести к банкротству и закрытию торговых центров.

”На прошлой неделе я решил выяснить, почему в Америке столько обанкротившихся торговых центров. Когда я сравнил время, когда в Америке были закрыты многие центры, и ближайшее будущее Эстонии, то увидел, что мы приближаемся к той же цифре, что в Америке. Так что Эстония подошла в довольно опасной черте”, — сказал Партнитс.

”Другое дело — расширения. Если расширяется старый центр, то это идет рынку только на пользу”, — добавил он.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.

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