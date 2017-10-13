Количество проектов застройки в Таллинне выросло наполовину

Численность строящихся в Таллинне и Харьюском уезде многоквартирных домов с лета прошлого года выросла наполовину. Если летом прошлого года предлагали 76 различных многоквартирных домов, то к нынешнему моменту квартиры можно выбрать в 113 различных проектах, сообщает Pindi Kinnisvara.

Партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, хотя количество выставленных на продажу проектов выросло на 48%, численность предлагаемых квартир увеличилась в меньшей пропорции, с 1900 до 2300 единиц.

”До невиданных ранее размеров вырос также спрос и на новые квартиры — по нашим расчетам только в сентябре забронировали и купили более 220 новых квартир, а среднегодовое количество приобретаемых новых квартир удержится в пределах 160-170 квартир в месяц”, — сказал Сооман.

Примечательным он назвал и то обстоятельство, что несмотря на рост объемов, цены ощутимо не выросли — средняя стоимость новых квартир, предлагавшихся летом прошлого года, составляла 2300 евро/м², а по состоянию на конец сентября этого года она — 2400 евро/м², то есть на 4% выше.

Несмотря на увеличение объемов предложений, по словам Соомана в ближайшее время ожидается дефицит новых квартир.

”В свете новых проектов застройки это звучит противоречиво, но уже сегодня очевидны серьезные признаки того, что рынок пополняется все меньшим количеством новых проектов­, поскольку препоны на их пути ставят как регулирующие рынок банки, так и достаточно бесконтрольно выросшие цены в секторе строительства, что вынуждает застройщиков вести себя осторожнее”, — сказал Сооман.

По словам Соомана, последнее не означает, что теперь стоило бы поспешить с покупкой новой квартиры. ”На данный момент выбор есть, так что семь раз отмерь и один раз отрежь”, — добавил он.