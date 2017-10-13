Количество проектов застройки в Таллинне выросло наполовину

Численность строящихся в Таллинне и Харьюском уезде многоквартирных домов с лета прошлого года выросла наполовину. Если летом прошлого года предлагали 76 различных многоквартирных домов, то к нынешнему моменту квартиры можно выбрать в 113 различных проектах, сообщает Pindi Kinnisvara.
Партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, хотя количество выставленных на продажу проектов выросло на 48%, численность предлагаемых квартир увеличилась в меньшей пропорции, с 1900 до 2300 единиц.
”До невиданных ранее размеров вырос также спрос и на новые квартиры — по нашим расчетам только в сентябре забронировали и купили более 220 новых квартир, а среднегодовое количество приобретаемых новых квартир удержится в пределах 160-170 квартир в месяц”, — сказал Сооман.
Примечательным он назвал и то обстоятельство, что несмотря на рост объемов, цены ощутимо не выросли — средняя стоимость новых квартир, предлагавшихся летом прошлого года, составляла 2300 евро/м², а по состоянию на конец сентября этого года она — 2400 евро/м², то есть на 4% выше.
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Несмотря на увеличение объемов предложений, по словам Соомана в ближайшее время ожидается дефицит новых квартир.
”В свете новых проектов застройки это звучит противоречиво, но уже сегодня очевидны серьезные признаки того, что рынок пополняется все меньшим количеством новых проектов, поскольку препоны на их пути ставят как регулирующие рынок банки, так и достаточно бесконтрольно выросшие цены в секторе строительства, что вынуждает застройщиков вести себя осторожнее”, — сказал Сооман.
По словам Соомана, последнее не означает, что теперь стоило бы поспешить с покупкой новой квартиры. ”На данный момент выбор есть, так что семь раз отмерь и один раз отрежь”, — добавил он.